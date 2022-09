Amici di Maria De Filippi gossip: c’è già la prima coppia?

Amici di Maria De Filippi gossip: è già stata scoperta la potenziale prima coppia del reality show? Le indiscrezioni che circolano

Ha ufficialmente preso il via la nuova edizione di Amici di Maria De Filippi, giunta alla sua ventiduesima stagione. Uno dei reality più amati e seguiti della televisione è pronto a ripartire, la prima puntata della nuova edizione è stata registrata e così il cammino è stato inaugurato. Siamo ovviamente ancora agli albori di Amici 22: il percorso che porterà al serale è lunghissimo e ci vorrà tempo prima di conoscere i grandi protagonisti di questa nuova edizione, eppure alcuni di loro stanno già facendo parlare di sé. Nemmeno il tempo di cominciare e il gossip si sta scatenando, individuando subito una prima potenziale coppia.

Amici, d’altronde, oltre a una grande fucina di talenti nel canto e nel ballo, negli anni è stata anche un luogo di creazione di coppie che poi hanno trovato più o meno stabilità. Passare tanto tempo a stretto contatto, condividendo i sogni e le passioni, porta ad avvicinarsi questi ragazzi e spesso scoppiano dei nuovi amori. Una dinamica vista spesso, che rivedremo probabilmente molto prima del previsto anche in Amici 22.

Amici di Maria De Filippi gossip: nasce subito un nuovo amore

Stando a quanto riportato dalla famosa pagina di gossip Isaechia.it, la prima coppia della nuova edizione di Amici sarebbe quella composta da Samuel Segreto e Maddalena Svevi. Sono due giovani ballerini, entrati nella scuola di Canale 5 con l’obiettivo di coltivare il proprio sogno. Maddalena, in particolare, ha già iniziato a farsi strada, prendendo parte a programmi molto noti come Il Cantante Mascherato e Pequenos Gigante e al videoclip della canzone di Aka7even Perfetta così.

Andando a scorrere sui profili social dei due nuovi protagonisti di Amici, si possono scorgere alcuni commenti di apprezzamento che Samuel ha lasciato sul profilo di Maddalena. Il due probabilmente dunque si conoscevano anche prima del programma, ciò che è certo è che il ballerino ha palesato il proprio interesse per la collega. Non è ancora chiaro se tra i due ci sia qualche legame, sicuramente il loro rapporto sarà uno dei grandi punti d’interesse di questa nuova stagione di Amici.

Come detto, la ventiduesima edizione di Amici ha preso il via, ma siamo ancora nelle fasi preliminari dello show. Il percorso che porta al momento cruciale del programma, ovvero il serale, è ancora lungo e dovrà passare attraverso molti mesi di daytime, con i vari alunni che proveranno a farsi strada e ad arrivare fino al grande obiettivo: la fase serale. La fase più attesa avrà poi inizio nei primi mesi del 2023, anche se non c’è alcuna data ufficiale ancora. È presto per le date precise, ma sicuramente la strada che porta ad Amici 22 ha iniziato e già è alle stelle la curiosità per scoprire chi riuscirà a succedere a Luigi Strangis come campione del talent show di Canale 5.