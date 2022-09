Le indagini di Lolita Lobosco come finisce la seconda puntata

Le indagini di Lolita Lobosco è una miniserie poliziesca Rai diretta da Luca Miniero e tratta dai romanzi di Gabrielle Genisi: ecco come finisce la seconda puntata.

In attesa della seconda stagione della fortuna miniserie andata in onda originariamente tra febbraio e marzo 2021, potete seguire i primi quattro episodi diretti da Luca Miniero (Benvenuti al Sud, Attenti al gorilla) di Le indagini di Lolita Lobosco, sugli schermi di nuovo in questi giorni.

Oggi tocca al secondo episodio serie tratta dai romanzi di Gabrilla Genisi e interpretata da Luisa Ranieri, intitolato Solo per i miei occhi: la protagonista deve indagare sulla morte dell’affermata Arpista Bianca Empoli, ritrovata senza vita in un appartamento ed evidentemente assassinata. L’intrigo, però, finisce per coinvoglere anche un importante politico.

Le indagini di Lolita Lobosco: finale seconda puntata

Nel secondo episodio di Le indagini di Lolita Lobosco, l’investigatrice si trova a dover dirimere una matassa di amanti e relazioni attorno alla vittima, la nota musicista Bianca Empoli. Uno di questi è Antonio Caporusso, assessore regionale allo sport, sposato e con figli.

Le indagini, però, si concentrano poi su Roberto, un ragazzo in sedia a rotelle che viveva vicino a Bianca e che aveva iniziato con lei una sorta di relazione “a distanza”. Il ragazzo non può essere il colpevole, ma Lolita pensa che invece la responsabile dell’omicidio sia Marcella, la ex di Roberto gelosa del rapporto che lui stava instaurando con l’arpista.

Non riuscendo a trovare prove evidenti della colpevolezza della donna, Lolita va a parlare con Roberto, facendolo confessare di stare coprendo la sua ex, verso la quale si sente in colpa per come l’ha trattata in passato: l’uomo sa che è stata lei a uccidere Bianca, ma ha deciso di proteggerla, nascondendo l’arma del delitto, una statuetta di Erato. Roberto consegna l’oggetto a Lolita e denuncia Marcella, che viene arrestata.

Ovviamente, però, ci sono altre storie che s’intrecciano nel finale di questo episodio di Le indagini di Lolita Lobosco. Esposito decide di allontanarsi un po’ dalla madre, e inizia a frequentare Caterina, che si occupa della manutenzione delle automobili in Questura. Lolita, invece, deve anche capire cosa è successo a Sabino, che pare sia fuggito in Brasile e abbia messo in vendita la masseria Macchiarossa: dietro questa storia si cela un ricatto ordito da alcuni criminali, che la protagonista riuscirà ad assicurare alla giustizia grazie all’aiuto di Danilo.

Nel finale, Lolita accetta di andare a cena con Danilo e passare infine la notte con lui.