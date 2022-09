Pierluigi Diaco ha un’ex moglie? Oggi sta con Alessio Orsingher

Pierluigi Diaco ha un’ex moglie? C’è una donna del passato del celebre giornalista? Oggi è sposato con il collega Alessio Orsingher

Pierluigi Diaco è uno dei grandi protagonisti del mondo dell’informazione, in onda su Rai 2 con un nuovo programma torna alla ribalta anche la voce infondata su una sua presunta ex moglie. La sua carriera è stata ricchissima e l’ha portato a svolgere molti ruoli, tra cui le esperienze da conduttore radiofonico e televisivo e ovviamente l’attività di giornalista. Roma, classe 1977, Diaco è cresciuto con la madre e le sorelle, perdendo da bambino il padre. Sin da giovane è stato molto attivo nel sociale, rivolgendosi poi al giornalismo, dove ha iniziato a farsi strada a partire dal 1995, approdando poi in Rai. Nella tv di stato Diaco ha costruito la sua carriera, diventando il volto di molte trasmissioni molto famose come Ti sento e Bella Ma’.

Pierluigi Diaco ha un’ex moglie? La vita privata del giornalista

Dietro al Pierluigi Diaco professionista di successo c’è la sua sfera privata, che ruota intorno al felice matrimonio con Alessio Orsingher. Anche il compagno di vita del giornalista viene dal mondo dell’informazione ed è il volto simbolo di Tagadà, trasmissione di La7. L’unione civile tra i due è stata celebrata l’8 novembre 2017, celebrata da un altro grandissimo volto della televisione italiana come Maurizio Costanzo.

Il matrimonio tra Pierluigi Diaco e Alessio Orsingher è felice e procede a gonfie vele, ma qualche anno fa si è parlato molto del passato sentimentale del giornalista. L’occasione è stata un’intervista con Vittorio Sgarbi nella puntata di Io e te del 16 giugno 2020. Il famoso critico d’arte ha provato a far cenno su un’eventuale donna del passato di Diaco, una possibile amica dello stesso Sgarbi.

Un piccolo accenno che però il conduttore di Bella Ma’ ha lasciato cadere nel vuoto. I due, nell’intervista, non hanno approfondito la questione e Diaco non ne ha più parlato. Non risulta dunque un’ex moglie nella vita sentimentale del giornalista, una fake news girata molti anni fa e alimentata dalla curiosità dei telespettatori sulla sfera privata del noto giornalista che ha sempre preferito far parlare il suo importante curriculum piuttosto che dare assist al mondo del gossip.

Chi è Alessio Orsingher

Andiamo a conoscere ora meglio la dolce metà di Pierluigi Diaco. Alessio Orsingher è originario di Massa, classe 1986, e la sua avventura giornalistica ha inizio nel 2005, quando inizia a lavorare per alcune realtà locali in Toscana. Laureatosi in Scienze giuridiche a Pisa, frequenta quindi la Scuola di giornalismo Walter Tobadi a Milano e nel 2011 diventa giornalista professionista.

Da quel momento inizia a farsi strada nel mondo dell’informazione, costruendosi una carriera molto prolifica a La7, passando da inviato a conduttore, fino a divenire il volto simbolo di Tagadà. Nella sua vita Alessio è anche stato un eccellente sportivo: ha giocato a pallavolo ed è arrivato sino alla serie B1, salvo poi lasciare l’attività sportiva. Dal 2017, come detto, è unito civilmente col collega Pierluigi Diaco. Spesso lo abbiamo visto anche sostituire brillantemente Tiziana Panella quando la conduttrice è stata assente da Tagadà per Covid o per le ferie.