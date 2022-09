Una sposa quasi perfetta trama e come finisce

Come se non bastassero le normali ansia da matrimonio, Una sposa quasi perfetta è pronto a creare una serie di incubi nella mente dei futuri sposi.

Thriller del 2022, che allunga la serie dei prodotti Lifetime proposti su TV8 in Italia. Diretto da Michael Feifer, è noto con il titolo originale di Here Kills the Bride. Al centro della storia vi è il matrimonio prematuro tra Carlos e Grace. Lei è una sua ammiratrice e i due decidono di sposarsi dopo poco tempo che si conoscono. Questo fa scattare un campanello d’allarme in Jasmine, sorella di lui. Vuole conoscere a fondo la futura cognata, così da essere certa che non vi sia nulla di pericoloso in lei. La verità è che Grace ha un passato scomodo e non ha paura di uccidere chiunque possa svelarlo allo sposo.

Una sposa quasi perfetta come finisce

Grace è molto nervosa perché scopre che la fiorista che si occuperà del matrimonio è una sua ex collega allo strip club. Lei si rende conto di chi sia la sposa e svela il suo passato a Vanessa, l’assistente della wedding planner. La sposa colpisce duramente al volto la donna e per poco non viene scoperta da Jasmine.

L’omicidio della fiorista raggiunge le reti locali e Jasmine scopre il tutto. Ricorda che Grace aveva avuto una conversazione accesa con la vittima e prova a fornire dei dettagli alla polizia. Inizia poi ad avere la netta sensazione che qualcuno la stia pedinando, il che la rende paranoica. Vanessa torna dal suo responsabile e prova a metterlo in guardia dalla sposa. Viene però presa per matta. Torna così a casa e racconta tutto al suo fidanzato. Mentre questi è sotto la doccia, ecco arrivare Grace che uccide la sua seconda vittima.

Jasmine fruga nella borsa della sposa mente lei prova l’abito. Scopre il suo vero nome, Natalie Grace Baxter. Effettua una ricerca online e si rende conto che in passato era una stripper. Va al suo vecchio locale e parla con la manager, che non ha di certo parole carine da dire sul suo conto. Scopriamo poi che Vanessa è ancora viva, in ospedale, dove Grace si reca per mettere qualcosa nella sua flebo e liberarsene. Il giorno del matrimonio Jasmine va a indagare in corsia e grazie a un filmato di sicurezza riesce a vedere che Grace era lì.

Con queste prove può interrompere il matrimonio e chiedere alla sposa cosa sappia della morte di Vanessa. Mostra a tutti il filmato incriminato e in breve Grace perde la testa. Attacca Carlos con il coltello della torta ma Jasmine la mette al tappeto. Salto in avanti di due mesi, con Grace in carcere che flirta con un poliziotto. La sua storia non è finita.