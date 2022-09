Intrigo internazionale trama e come finisce il film di Alfred Hitchcock

Uno dei capolavori di Alfred Hitchcock è senza ombra di dubbio Intrigo internazionale, il cui titolo originale è North by Northwest.

Da Cary Grant a Eva Marie Saint, ricco il cast di uno dei film seminali di Alfred Hitchcock, Intrigo internazionale. Il protagonista è Roger Thornhill, agente pubblicitario di New York che di colpo si ritrova in manette per guida in stato di ebrezza. Quando viene portato in centrale, però, racconta agli agenti una storia che ha dell’incredibile. Racconta loro d’essere stato avvicinato da alcuni uomini che continuavano a chiamarlo George Kaplan. Lo hanno costretto a salire in auto e condotto nella villa di un tale Lester Towsend. Interrogato e forzato a bere whisky, per poi essere messo alla guida di un’auto con il chiaro intento di farlo morire in un incidente.

Thornhill viene rilasciato ma non è soddisfatto dalle indagini condotte. Si cimenta in prima persona in questo mondo, così da capire cosa gli sia accaduto. Scopre che Towsend è un diplomatico delle Nazioni Unite e prova a incontrarlo. Una volta faccia a faccia, scopre che non è lo stesso uomo di Long Island. Gli stessi scagnozzi sopraggiungono e pugnalano il diplomatico. Roger viene accusato dell’omicidio e deve darsi alla fuga a Chicago, dove incontra una donna misteriosa, Eva Kendall, pronta ad aiutarlo. Potrà fidarsi?

Intrigo internazionale come finisce

Roger pedina Eva e scopre he è la compagna di Philip Vandamm, ovvero il finto Towsend, a capo di un gruppo di spie. Questi sta acquistando una preziosa statua precolombiana e i suoi uomini sono pronti a uccidere Thornhill. Quest’ultimo fa di tutto per farsi arrestare, così da avere una via di fuga. Gli agenti ricevono però indicazioni su dove portarlo. Viene condotto presso l’aeroporto di NorthWest, a Chicago, dove lo attende il Professore, ovvero un pezzo grosso della CIA. Scopre che Eva è del controspionaggio, reclutata per il suo legame con Vadnamm. Lavora per loro. Inoltre George Kaplan non esiste. È un personaggio fittizio usato per proteggere le vere spie.

Eva ora è nei guai e per salvare la sua copertura viene organizzato un incontro con il Professore, Vandamm e Kaplan. Quest’ultimo deve morire. Inscenato il decesso, il profilo della donna è al sicuro.

Roger si è però innamorato di lei e vuole aiutarla. È sola nella tana del nemico. La raggiunge nella villa di Vandamm, dove Leonard ha scoperta il doppio gioco, avendo trovato la pistola caricata a salve. Il boss decide di fuggire in aereo e uccidere la donna lungo il tragitto. Roger la avverte e sulla pista di partenza lei scappa con la statuetta, colma di microfilm che provano il lavoro di Vandamm.

Roger ed Eva restano intrappolati sul monte Rushmore, aggrappati ai volti scolpiti. Eva viene aggredita e resta sospesa nel vuoto. Per fortuna gli uomini del Professore salvano la giornata. Roger si allunga e tira su la donna che ama. Il film si conclude con i due felici in viaggio di nozze.