Sfida tra i ghiacci trama e come finisce

Sfida tra i ghiacci è un film d’azione che compone la lunghissima filmografia di Steven Seagal, che ne è anche regista. Il titolo originale è On Deadly Ground.

Uscito al cinema nel 1994, Sfida tra i ghiacci ruota interamente intorno alla figura di Forrest Taft e la battaglia di un gruppo di Inuit per proteggere le proprie terre dalle mire di una compagnia petrolifera. Taft lavora in uno degli impianti di trivellazione della Aegis Oil Company, in Alaska. A guidarla è il corrotto Michael Jennings, che non si fa scrupoli a inquinare mare e terra, a patto di poter avere un ricco guadagno.

I lavori per la costruzione di una nuova piattaforma petrolifera sono quasi terminati. Jennings ha però poco tempo per metterla in funzione, altrimenti i diritti sul terreno torneranno alle popolazioni Inuit. Per evitare tutto questo, mette in atto un progetto per velocizzare il tutto, il che rischia di rovinare irrimediabilmente il territorio in Alaska. Quando Taft scopre cosa sta accadendo, decide di allearsi con l’attivista eschimese Masu, lottando contro lo sfruttamento.

Sfida tra i ghiacci come finisce

Forrest ha messo in campo tutte le proprie abilità nel combattimento. Per questo motivo Jennings chiama un gruppo di mercenari per fronteggiarlo, capeggiato da un tale Stone, che scopre il passato inesistente di Taft e suppone sia un ex agente della CIA. Forrest compra armi e cavalli da un amico nativo. Analizza i libretti Aegis e scopre il disastro ambientale che la raffineria creerebbe se entrasse in funzione. Insieme con Masu decidono di far esplodere Aegis-1, ma Jennings chiama l’unità antiterrorismo. I due riescono a entrare e sabotare alcune strutture, uccidendo diversi mercenari.

L’FBI si ritira a causa del rischio eccessivo. MacGruder tenta la fuga ma viene raggiunto da Forrest, che lo uccide. Liles perde la vita schiantandosi con il SUV. Anche Stone ha la peggio nel confronto con Forrest. Nessuno dei mercenari sembra in grado di fermarlo. Nel frattempo l’ex dipendente distrugge buona parte della raffineria, preparandosi a far saltare in aria l’intera piattaforma.

Tutto è compromesso ma Jennings, non arrendendosi, è motivato a tenere le concessioni tutte per sé. Vuole rispettare la scadenza, mandando online per pochi secondi la Aegis-1. Forrest e Masu lo intercettano e lo affrontano. Viene catturato e appeso a un gancio sopra una vasca di petrolio, formatosi dalle perdite. Viene poi lasciato cadere, annegando. I due scappano, mentre una serie di esplosioni distrugge tutto il resto. Infine Taft viene convocato all’Alaska State Capitol per un discorso sui cambiamenti climatici e lo condotte delle grandi società che distruggono il pianeta.