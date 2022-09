Amici 22 perché non c’è Anna Pettinelli. Ora la verità

Amici 22: perché non c’è Anna Pettinelli? Ecco la verità sull’assenza della docente del programma, nota conduttrice radiofonica.

Torna Amici di Maria De Filippi, con una nuova edizione 2022 ricca di novità, che vedrà il via proprio questo pomeriggio su Canale 5: lo show riprenderà quindi domenica 18 settembre a partire dalle 14.00. Tra le sorprese di questa’anno, il cambio di alcuni professori: in questa edizione non ci saranno più né Veronica Peparini né Anna Pettinelli, due presenze fisse negli anni scorsi.

La 65enne conduttrice radiofonica e opinionista livornese non farà quindi parte del cast di Amici 22, dopo aver rivestito il ruolo di insegnante di canto nel talento show targato Mediaset fin dal 2019. Cosa si sa sulla sua esclusione dal programma? Cerchiamo di fare il punto e spiegare i motivi.

Amici 22: perché non c’è Anna Pettinelli. Le sue parole

La direttrice artistica Maria De Filippi avrebbe deciso di fare qualche cambio nel cast dei docenti, per portare volti nuovi e rinnovare un po’ lo show. Scelta legittima e facilmente comprensibile, anche se non sono mancate le critiche e le polemiche: secondo alcune voci, infatti, sia Anna Pettinalli che Veronica Peparini avrebbero rotto i rapporti con De Filippi, e questo avrebbe portato al loro allontanamento.

Le cose, però, non sembrano essere andate affatto come sostenevano certe indiscrezioni, e anzi non ci sarebbe stato alcun problema di questo tipo. Già nei mesi scorsi Veronica Peparini aveva lasciato intendere tutt’altro, commentando il suo addio dicendo che Amici è stata “una cosa bella, un passaggio importante“. Parole che lasciano intendere un distacco tutt’altro che brusco e rancoroso.

Ci ha poi pensato, più di recente, la stessa Anna Pettinelli a smentire le voci maligne e spiegare la sua assenza da Amici 22: “È stata un’esperienza meravigliosa, divertente e appassionante. Sono rimasta in ottimi rapporti con Maria. Non date retta ai rumors: è davvero tutto a posto“.

Al posto della coreografa assisteremo al debutto nello show tra i professori il cantante e ballerino Emanuel Lo, mentre per sostituire Anna Pettinelli ci sarà il ritorno di Arisa, che prima di Amici 22 aveva già lavorato nel programma nel 2018 e poi tra il 2020 e il 2021.