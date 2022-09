Amici 22 perché Veronica Peparini è stata fatta fuori: parla lei

Amici 22: perché Veronica Peparini è stata fatta fuori. Ecco le sue parole dopo l’esclusione dallo show di Maria De Filippi.

Sta per tornare Amici di Maria De Filippi, con una nuova edizione 2022 ricca di novità, che incomincerà su Canale 5 proprio oggi, domenica 18 settembre a partire dalle 14.00. Soprattutto, cambiano i professori: in questa edizione non ci saranno più né Anna Pettinelli né Veronica Peparini, due presenze fisse negli anni scorsi.

La decisione della direttrice artista Maria De Filippi per questa ventiduesima annata del talent show di Canale 5 ha fatto molto discutere, specialmente per quel che riguarda l’addio di Veronica Peparini, 51enne coreografa e insegnante di danza di fama internazionale, che collaborava con il programma fin dal 2013, e quindi non sarà presente ad Amici 22.

Amici 22 senza Veronica Peparini: le sue parole

La scelta di escludere due dei professori delle scorse edizioni è stata dettata dalla nacessità di apportare modifiche e rinnovare un po’ lo show. Negli scorsi giorni, però, si sono diffuse varie voci che attrobuivano questa decisione un po’ a sorpresa a degli scontri verificatisi di recente tra Anna Pettinelli e Veronica Peparini e la direttrice artistica Maria De Filippi.

Non sembra però che le cose stiano realmente così. Già nei mesi scorsi, quando era stata comunicata la sua uscita dal cast del programma di Mediaset, Veronica Peparini aveva parlato in termini abbastanza pacati della sua assenza da Amici 22: “Amici è stata una cosa bella, un passaggio importante. Devo tantissimo a quel programma, ho fatto molto, soprattutto nei periodi in cui c’era mio fratello Giuliano. Ho fatto talmente tante di quelle coreografie, anche per il serale. È stato come un rodaggio, perché Amici è una macchina con tempi stretti. Una volta fatto Amici penso che tu possa fare tutto.”

A fugare ogni dubbio in merito a possibili screzi e frizioni tra le due ormai ex-docenti del talent e Maria De Filippi ci ha poi pensato l’altra esclusa, la conduttrice radiofonica Anna Pettinelli: “Sono rimasta in ottimi rapporti con Maria. È davvero tutto a posto”.

Il loro posto ad Amici 22 è stato preso da Arisa, che ritorna a lavorare nel programma dopo avervi partecipato nel 2018 e di nuovo tra il 2020 e il 2021, e dalla new entry Emanuel Lo, cantautore e ballerino.