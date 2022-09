Classe Amici 22 chi sono i nuovi allievi che compongono la classe della nuovissima edizione del talent show di Canale 5.

Prende ufficialmente il via l’edizione 2022/2023 di Amici, la ventiduesima della storia del reality show. Il percorso è lungo, siamo appena gli albori di un cammino che si concretizzerà solo nella prima metà del 2023, quando avrà inizio la fase serale del programma. L’obiettivo dunque dei ragazzi che riescono ad entrare nella scuola è proprio quello di riuscire ad arrivare a questa fase cruciale dello show, in grado di dare grande visibilità e far decollare la carriera degli aspiranti cantanti e ballerini che scelgono Amici per coltivare il proprio sogno.

Il percorso dunque verso la fase serale di Amici 22 inizia domenica 18 settembre, con la prima puntata che porta anche alla conoscenza della nuova classe di cantanti e ballerini. Nel corso dell’appuntamento domenicale, dunque, conosciamo man mano gli allievi: scopriamo tutti gli alluni della nuova classe di Amici 2022.

Classe Amici 22: gli allievi

Parte ufficialmente la caccia all’eredità di luigi Strangis, vincitore dell’ultima edizione di Amici. Una serie di ospiti si alternerà nel corso di questo primo appuntamento, in cui verranno assegnati i banchi agli aspiranti cantanti e ballerini. I primi due alunni a ottenere il banco sono per il ballo Asia e per il canto Cricca. Le selezioni continuano con un’altra ballerina, Maddalena, e un cantante: Andre. Finisce il turno di Can Yaman come ospite e arriva Alessia Marcuzzi e si prosegue con l’assegnazione dei banchi. Ancora una ballerina e un cantante: Megan e NDG e a seguire arriva la prima cantante: Federica.

La puntata procede con l’arrivo di un nuovo ospite: Roberto Saviano. Il quarto ballerino a unirsi alla classe è Samuel e dopo lo scrittore è il turno di Pio e Amedeo come ospiti della puntata. Il nuovo banco per ciò che riguarda il canto viene quindi assegnato ad Aaron, mentre quello del ballo a Rita. Si prosegue quindi con l’arrivo di Salvatore Esposito in studio e l’ingresso di due nuovi alunni in classe: il cantante Niveo e il ballerino Gianmarco.

Lo show prosegue con l’arrivo di Christian De Sica e l’assegnazione del banco al cantante Piccolo G, mentre poi è il turno di un altro grande attore come Leonardo Pieraccioni e l’ingresso in classe di altri due alunni: il ballerino Ramon e il cantante Wax. Nello studio fa quindi la sua comparsa il campione olimpico Tamberi, cui segue l’ingresso del ballerino Samu. Infine entra in studio l’ultimo ospite, il maestro Beppe Vessicchio, e con lui scopriamo l’ultimo banco assegnato: al cantante Tommy Dali. La formazione della classe per il momento termina qui, ma martedì 20 settembre, col ritorno del daytime, scopriremo nuovi alunni che si uniranno allo show. Per il momento, questi sono i banchi assegnati:

Canto:

Cricca

Andre

NDG

Federica

Aaron

Niveo

Piccolo G

Wax

Tommy Dali

Ballo:

Asia

Maddalena

Megan

Samuel

Rita

Gianmarco

Ramon

Samu