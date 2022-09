Emanuel Lo chi è il nuovo professore di Amici fidanzato di Giorgia

Emanuel Lo sarà il nuovo professore di Amici 22, il talento show di Maria De Filippi che ritorna oggi su Canale 5: scopriamo di chi si tratta.

Ritorna finalmente Amici: oggi è il gran giorno dell’inizio dell’edizione 2022 del talent show di Canale 5 firmato da Maria De Filippi, che sarà trasmesso dal canale Mediaset oggi domenica 18 settembre a partire dalle 14.00. Tate novità, a partire dalla sostituzione di due docenti molto note e apprezzate dal pubblico: Anna Pettinelli e Veronica Peparini.

La conduttrice radiofonica e insegnante di canto verrà rimpiazzata da Arisa, un nome che di sicuro non ha bisogno di presentazioni, anche per aver già lavorato da Amici più volte dal 2018 ad oggi. Al posto della nota coreografa romana, che era un volto fisso dello show dal 2013, arriva invece Emanuel Lo: scopriamo chi è questa new entry.

Emanuel Lo: chi è il nuovo professore di Amici 22

Al secolo Emanuel Lo Iacono, è nato a Roma l’11 luglio 1979, ed è un cantautore, rapper, ballerino e regista italiano. Il suo debutto nel mondo dello spettacolo è iniziato nel 1996 come ballerino e co-coreografo in alcuni programm tv tra Rai e Mediaset. Nel frattempo è divenuto molto celebre nel settore della danza, arrivando a collaborare con artisti del calibro di Kylie Minogue, Geri Halliwell, Robbie Williams, Ricky Martin, Holly Valance, Luciano Pavarotti, Samantha Mumba e molti altri.

Appassionato di musica fin da bambino, suona la chitarra e la batteria, ma ha esordito come cantante solo nel 2007, realizzando il singolo Woofer assieme al rapper Tormento. Il brano ha fatto da lancio al suo album Più tempo; nel 2009 è uscito il suo secondo disco, Cambio tutto.

Poi, Emanuel Lo è tornato a lavorare in tv, curando le coreografie di X-Factor nel 2010, durante l’ultima edizione del talent show targata Rai. Dall’anno successivo ha iniziato anche una prolifica carriera come regista di videoclip, lavorando con Josè Carreras, Clementino, Ornella Vanoni, Giorgia, Deddy, Giordana Angi, Sal Da Vinci, Giulia Luzzi e molti altri.

Di nuovo in televisione, dal 2016 ha iniziato a collaborare con Amici di Maria De Filippi come giudice di hip-hop, per poi fare il giudice esterno.

Emanuel Lo: la sua relazione con Giorgia

Emanuel Lo è anche noto per la sua lunga relazione sentimentale con la celebre cantante Giorgia, di otto anni più grande di lui. I due stanno assieme ufficialmente dal 2004, e il 18 febbraio 2010 hanno avuto un figlio, Samuel.

Nel corso di questi anni, i due hanno avuto modo di collaborare spesso assieme a livello artistico: è stato Giorgia, infatti, a produrre il primo album del compagno, Più tempo. Successivamente, Emanuel Lo ha contribuito ad alcuni album di Giorgia, scrivendo per lei alcuni brani, a partire dal 2007 con l’album Stonata, per poi proseguire con i dischi Dietro le apparenze (2011), Senza paura (2013) e Oronero (2016).

Nel 2017 ha anche diretto il videoclip del singolo Scelgo ancora te, di cui è anche co-protagonista assieme proprio a Giorgia e al lor figlio Samuel.