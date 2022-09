Camilla Shand ex marito chi era il generale Parker Bowles

Chi è l’ex marito di Camilla, moglie del Re Carlo III e la nuova regina consorte del Regno Unito: alla scoperta di Parker Bowles

Il momento – probabilmente atteso da una vita o, comunque, da quando è diventata moglie di Carlo d’Inghilterra – si è consumato lo scorso 8 settembre, alla scomparsa della Regina Elisabetta II. Stiamo parlando di Camilla Shand, colei che è diventata la regina consorte, per volere proprio della defunta sovrana che lo scorso febbraio diede ufficialmente il via libera.

Ed ora che Carlo è diventato Re, prendendo il nome di Carlo III, Camilla siederà al suo fianco, un passo indietro, ovviamente, ma nella veste ufficiale di regina. La donna, come tutti sanno, ha sposato in seconde nozze l’attuale sovrano nel 2005, di fatto dopo un lungo rincorrersi, con i due per lungo tempo amanti.

Ma se Carlo ha potuto sposare la sua Camilla in quanto vedovo, con Diana Spencer scomparsa in un tragico incidente a Parigi nel 1997, l’attuale regina consorte è divorziata e si è unita al suo Re con tale status. Già, ma chi è l’ormai ex marito della Shand?

Chi era l’ex marito di Camilla

E’ Andrew Parker Bowles l’ex consorte di Camilla, ex ufficiale dell’esercito britannico di Sua Maestà. Classe 1939, nato il 27 dicembre, è il primogenito nato dall’unione di Derek Henry ed Ann Parker Bowles che misero al mondo quattro figli.

E’ stata una carriera militare di grande prestigio per Parker Bowles; diversi, infatti, i ruoli che ha ricoperto, da comandante a brigadiere passando per colonnello e brigadiere fino ad essere ufficiale in congedo. Come se non bastasse, la sua famiglia era amica di Elisabetta, la regina madre e lui, in giovinezza, è anche stato del Principe del Galles un membro della squadra di polo.

Andrew era cattolico e per questo motivo non riuscì a sposare la principessa Anna, la sorella minore di Carlo e figlia di Elisabetta II e del Principe Filippo. Parker Bowles, infatti, prima di convolare a nozze con Camilla, aveva per lungo tempo frequentato proprio Anna.

Il matrimonio con Camilla, sebbene naufragato nel 1995, ha visto due figli, Tony nato nel 1974 e Laura nata nel 1978. I due si sono sposati nel 1973 ed hanno vissuto prima a Bolehyde Manor e poi a Middlewick House. Andrew e Camilla sono anche nonni di cinque nipoti; Tom ha avuto infatti Lola e Freddy mentre Laura ha partorito Eliza oltre ai gemelli Gus e Louis.

Se Camilla si è risposata solo nel 2005 con l’allora Principe Carlo, suo amante di lunga data, Andrew è stato decisamente più veloce. Dopo il divorzio del 1995, infatti, ha impiegato appena un anno per poter nuovamente convolare a nozze, stavolta con Rosemary Alice Pitman, anch’essa in precedenza sposata con John Hugh Pitman e sua amante da tempo. I due sono stati pure invitati alle nozze di Carlo e Camilla. Andrew è ora vedovo dopo la scomparsa della donna nel 2010 dovuta alle complicazioni per un tumore.