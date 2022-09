Casa del Grande Fratello Vip 7 dove si trova e come è fatta FOTO

Casa del Grande Fratello Vip 7: dove si trova la location del reality show di Canale 5 e come è fatta l’abitazione

Finalmente ci siamo: l’attesa è ormai giunta alla fine e la nuova edizione del Grande Fratello Vip sta per prendere il via. Dopo la scorsa stagione da record, la più lunga di sempre, Alfonso Signorini è pronto a regalare ai fan un’altra stagione ricca di emozioni e di sorprese. Conosceremo gli inquilini della casa del Grande Fratello solo nel corso della prima puntata, quando il conduttore li svelerà mano a mano, anche se già circolano molte indiscrezioni sui nomi dei partecipanti a questa nuova edizione del reality show. Effetto sorpresa un po’ smorzato, quindi, ma l’attesa per questo esordio del GF Vip non è sicuramente scemata.

Gli spettatori non vedono l’ora di conoscere gli inquilini e di vedere come affronteranno questa nuova esperienza, ma anche i concorrenti sono in trepidazione per entrare in quella che sarà la loro casa nei prossimi mesi. A tal proposito, andiamo a scoprire qualcosa in più proprio sullo location del reality show di Canale 5: dove si trova la casa del Grande Fratello e com’è fatta.

Casa del Grande Fratello Vip 7: i dettagli

Dove si trova la casa più spiata d’Italia? Come molti avranno immaginato, l’abitazione si trova a Roma, nello specifico nel quartiere di Cinecittà, dove si trovano anche gli studi televisivi. La casa infatti si trova molto vicino agli studi dove si tengono le dirette serali degli show, motivo per il quale i concorrenti, quando escono dalla casa, ci mettono veramente poco tempo per raggiungere Alfonso Signorini in studio. Tutto si svolge dunque a Roma, in una zona molto circoscritta della Capitale e un’altra curiosità dei fan è: cosa succede alla casa quando non c’è il Grande Fratello? Negli anni scorsi lo show durava molto meno e per gran parte dell’anno l’abitazione rimaneva disabitata, negli ultimi anni invece, soprattutto lo scorso anno, lo show si è allungato moltissimo e quindi gli inquilini occupano l’abitazione per un lungo lasso di tempo. Quando invece il reality va in vacanza e la casa rimane inabitata, solitamente si fanno dei lavori di manutenzione e di restyling, per rendere la location sempre pronta all’ingresso di nuovi inquilini. Ma è possibile visitare la casa del Grande Fratello? Solitamente no, anche se in questi venti anni per due volte è stata aperta al pubblico, per la fortuna di poche persone che l’hanno potuta visitare.

Ora che abbiamo scoperto dove si trova la casa del Grande Fratello, andiamo a scoprire com’è fatta. Negli anni l’abitazione è cambiata molto, come detto ogni anno si fanno dei lavori per aggiornare la location e renderla peculiare a ogni edizione del GF. Negli ultimi anni la casa è stata molto ampliata, arrivando alla grandezza di ben 1740 metri quadri. L’abitazione è strutturata con un ampio open space e poi ci sono le singole stanze. Con l’inizio della nuova stagione vedremo se sono stati apportati cambiamenti sostanziali alla casa o se manterrà l’aspetto che aveva nella scorsa edizione, con la vita che si svolge intorno al grandissimo open space.