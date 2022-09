Chi è Charlie Gnocchi: concorrente del Grande Fratello VIP

Il cognome di Charlie Gnocchi può facilmente indicare la sua parentela famosa. È infatti il fratello di Gene Gnocchi e dal 19 settembre è un concorrente del GF VIP.

Charlie Gnocchi è il nome d’arte di Carlo Ghiozzi. Ha scelto lo stesso cognome d’arte di suo fratello Gene Gnocchi, con il quale condivide una somiglianza fisica enorme. Nato a Fidenza, in provincia di Parma, il 29 gennaio 1963, ha ben quattro fratelli. Se il più famoso lo abbiamo già citato, vi sono anche Alberto, Federico e Andrea. A loro si aggiunge un’unica sorella, Elena. Si è laureato presso l’Università di Parma in Giurisprudenza, Urbanistica e pianificazione comunitaria e regionale. Ha poi trovato la sua strada in tutt’altro settore, quello dello spettacolo. Ha anche frequentato un Master di secondo livello presso la London Business School.

Grande appassionato di musica fin da giovane, ha suonato la chitarra nel gruppo I Desmodromici, che ha come cantante proprio Gene Gnocchi. Dà il via alla propria carriera nello spettacolo nel 1992 come conduttore radiofonico. Va in onda con Joe Violanti su Radio 105. La coppia funziona e in seguito si trasferisce su RTL 102.5 con il programma Alto Godimento. Il tutto prosegue fino al 1999. In seguito conduce W l’Italia – No problem, in coppia con Alessandro Grego prima e Valeria Graci dopo.

Vanta molte esperienze anche in televisione, da Uno Mattina Estate a È di Utile Futile. Ha inoltre condotto Cuffie D’oro dal 2010 al 2017, prendendo poi parte a programmi come L’estate in diretta e Striscia la Notizia. Sul fronte privato, sappiamo che ha una figlia di nome Carolina, nata dal suo primo matrimonio, poi naufragato. Da svariati anni è al fianco di una donna di nome Elisabetta Randolfi. Da questa unione sono nati due figli: Antonio e Maria.