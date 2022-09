Chi è Amaurys Perez: concorrente del Grande Fratello VIP

Il mondo dello sport e della televisione spesso si intersecano. È il caso di Amaurys Perez, nuovo concorrente del Grande Fratello VIP 2022.

Nato a Camaguey, è naturalizzato italiano. Amaurys Perez, classe 1976 è un ex giocatore di pallanuoto, sport che lo ha appassionato fin da giovane, insieme con suo fratello. Fa il suo esordio in un club nel 2004, quando il Cosenza lo seleziona. Trascorre tre anni qui e poi si sposta a Salerno, raggiungendo in seguito Nervi, Posillipo e infine Acquachiara. Nel 2011 giunge il momento più alto della sua carriera. Viene scelto per far parte della prestigiosa nazionale italiana. Insieme con il Settebello si impone nella World League, vincendo inoltre una medaglia d’argento. Nello stesso anno si aggiudica i Mondiali di Shangai e quello dopo conquista due medaglie di bronzo, una alla World League e l’altra alle Olimpiadi di Londra.

Un percorso che dura fino al 2015, anno in cui riprende a giocare per squadre locali, come Rari Nantes L. Aditore e in seguito il Latina. L’età non riesce a tenerlo lontano dall’acqua. Diventa allenatore e si ritrova in panchina proprio a Cosenza, dove tutto ha avuto inizio per lui. Nel 2020 Amaurys Perez ha annunciato ufficialmente il ritiro. L’acqua però lo richiama e così torna ad allenare il De Akker Bologna, gareggiando l’anno dopo con il San Donato Metanopoli.

Per quanto riguarda la sua vita privata, è sposato con Angela, insegnante di professione, dalla quale ha avuto tre figli dopo un lungo e drammatico susseguirsi di aborti. I due si sostengono a vicenda e guardano al futuro con speranza. Lui sa di non poter continuare a gareggiare in eterno e così ha creato una piccola azienda, che gestisce con sua moglie, producendo birra Zion artigianale. A ciò si unisce un percorso nel mondo dello spettacolo. Appare in televisione nel 2013. La grande chance giunge da Milly Carlucci, che lo vuole nel cast di Ballando con le stelle, dove si aggiudica il secondo posto.

L’anno dopo, avendoci preso gusto, partecipa a Pechino Express, ottenendo anche in questo caso il secondo posto. Da allora lo vediamo a Ciao Darwin, Stasera tutto è possibile e Caduta libera. Si è poi messo alla prova con L’isola dei famosi, arrivando terzo. Il Grande Fratello VIP non avrà lo stesso impatto fisico ma di certo prevede uno scotto mentale dopo la prima fase di ambientamento.