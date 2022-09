Chi è Antonino Spinalbese: concorrente del Grande Fratello VIP

Antonino Spinalbese è un fotografo ed ex hair stylist, divenuto celebre grazie alla sua storia d’amore con Belen Rodriguez, con la quale ha avuto una figlia.

27enne di Torre del Greco, in provincia di Napoli, ama corteggiare e conquistare ed è forse questo aspetto del suo carattere ad averlo aiutato nell’essere al fianco di Belen Rodriguez. Una breve storia, nata grazie al suo lavoro di hair stylist. Con la showgirl argentina ha anche avuto una figlia, Luna Marie, che è tutta la sua vita. I due si sono poi lasciati dopo poco tempo ma sono ovviamente ancora in contatto. Lei è infatti tornata dal suo grande amore, Stefano De Martino.

Nato l’1 febbraio 1995, ha due sorelle più piccole. A soli 10 mesi la sua famiglia si trasferisce a Parma e poi a La Spezia, dove risiede attualmente. Svariati i momenti a dir poco delicati in casa, a partire dai tradimenti del padre. I genitori hanno dunque divorziato e Antonino ha dovuto poi sopportare la prematura morte del papà. È cresciuto in fretta, facendo da genitore alle sue due sorelle. Si è in seguito trasferito a Milano, dove studia per diventare Hair Stylist.

Adora l’arte e la fotografia e oggi lavora proprio scattando foto. È attualmente single e subito pare aver instaurato un certo rapporto con Cristina Quaranta, che lo ha accolto con un franco: “Quanto sei bono”. Promette d’essere uno dei protagonisti di questa edizione, dal punto di vista amoroso. Non sembra esserci un rapporto proprio ottimale con Belen Rodriguez, ma è soltanto un’impressione. Ha preferito infatti non citarla durante la sua presentazione. Quando Alfonso Signorini lo ha annunciato, ad esempio, ha voluto fargli salutare l’ex ma lui ha preferito mandare tutto il suo amore a sua figlia Luna Marie.