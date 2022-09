Chi è Ginevra Lamborghini: concorrente Grande Fratello VIP

Chi è Ginevra Lamborghini una delle nuove concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip sorella d’arte e pronta a spiccare il volo in televisione

La settima edizione del Grande Fratello Vip apre le porte e siamo pronti a conoscere i nuovi concorrenti di questa nuova stagione del programma. Tra i nuovi volti che popoleranno la casa nei mesi avvenire c’è anche Ginevra Lamborghini, sorella d’arte pronta a raccogliere anche lei la notorietà che sembra essere un tratto di famiglia. Come si evince dal cognome, Ginevra è la sorella di Elettra Miura Lamborghini, ereditiera che si è fatta strada nel mondo della musica sfornando hit che hanno dominato le classifiche come Pem Pem, Pistolero e per ultima Caramello, realizzata insieme a Rocco Hunt e Lola Indigo.

Nonostante lo stretto legame di parentela, Ginevra ed Elettra in realtà non sono in buoni rapporti a quanto pare. La crisi è stata sottolineata quando, in occasione del matrimonio della cantante di Musica, la nuova concorrente del GF Vip risultava assente dal novero degli invitati. Una mancanza che ovviamente non è passata inosservata vista la stretta parentela, ma sui cui motivi non è stata fatta luce. Ad ogni modo il rapporto tra le due non sembra idilliaco e il Grande Fratello Vip sembra un’occasione per Ginevra per svincolarsi dalla figura ingombrante della sorella e farsi strada nel mondo dello spettacolo.

Chi è Ginevra Lamborghini

Ginevra è nata a Bologna il 25 settembre 1994 ed è la figlia di Tonino Lamborghini, figlio del leggendario Ferruccio, fondatore della casa di produzione di automobili. Ginevra è cresciuta in una famiglia ricca e numerosa, col fratello Ferruccio e le sorelle Flaminia, Lucrezia ed Elettra. In realtà, in passato, si è parlato anche della possibilità che Ginevra sia stata adottata, un’ipotesi che si era fatta strada ma che non è mai stata confermata e alla fine è scemata. Figlia a tutti gli effetti dell’impero Lamborghini, la nuova concorrente del GF Vip 7 ha studiato scienze politiche e relazioni internazionali all’Univesità di Milano, abbandonando però il corso per dedicarsi allo studio di Cultura e tecnica del fashion all’Università di Bologna.

Portati a compimento gli studi, Ginevra inizia a lavorare nell’azienda di famiglia, dedicandosi al settore della comunicazione. Intanto la ragazza cerca di trovare la propria strada in autonomia, dedicandosi alle sue passioni come la moda e la musica. Proprio come la più celebre sorella Elettra, anche Ginevra ha tentato di sfondare nel mondo della musica, prima postando sui social media alcune cover di canzoni a lei care e poi pubblicando nel 2020 il suo primo singolo dal titolo Scorzese.

Ora, dunque, all’orizzonte per Ginevra Lamborghini c’è un’esperienza del tutto nuova. L’aspirante cantante è pronta a mettersi in mostra sul piccolo schermo, con la partecipazione al Grande Fratello Vip. Questa è un’occasione anche per conoscere alcuni dettagli della vita privata della ragazza, tenuta finora gelosamente custodita. Non sappiamo infatti se Ginevra sia fidanzata o meno o scopriremo probabilmente il suo status sentimentale e la natura del suo rapporto con la sorella Elettra durante la sua permanenza nella casa.