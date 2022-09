Chi è Patrizia Rossetti: concorrente del Grande Fratello VIP

Nota conduttrice televisiva e attrice teatrale, Patrizia Rossetti non è nuova del mondo dei reality ma per la prima volta si confronterà con il Grande Fratello.

Nata a Montaione, in provincia di Firenze, nel 1959, Patrizia Rossetti si trasferisce da bambina a Empoli insieme con la sua famiglia. Muove i primi passi nel mondo dello spettacolo fin da giovanissima, lavorando in tv locali. Vince il concorso Una valletta per Sanremo nella trasmissione Domenica In, dando il via alla scalata verso il suo grande sogno. Presenta il Festival di Sanremo con Claudio Ceccheto nell’edizione 1982. Un anno fortunato per lei, ritrovandosi a condurre il programma Prossimamente, così come alcune trasmissioni musicali, fino alla conduzione di Miss Italia.

Nel 1983 debutta su Rete 4 nel ruolo di valletta di Un milione al secondo, condotto da Pippo Baudo. La grande popolarità giunge però nel 1989 grazie a Buon pomeriggio su Rete 4. È stata un volto di Mediaset per anni, fino a metà degli anni ’90. Si è ricreata un’immagine grazie alle televendite, per poi diventare cantante, attrice teatrale e speaker radiofonica. Il Grande Fratello VIP non è il suo primo reality show. Nel 2005 ha infatti preso parte a La fattoria. Dieci anni dopo è stata tra gli ospiti fissi di Quelli che il calcio, per poi partecipare a un altro reality, Pechino Express, che ha vinto in coppia con Teresa Ruta.

Sul fronte della vita privata, sappiamo che è attualmente single e non ha avuto figli. È stata legata a Rudy Londoni, tecnico degli studi Mediaset. Insieme per 13 anni e sposatisi nel 2012. Il matrimonio si è poi concluso nel 2019 ma sono rimasti in ottimi rapporti: “Al mio ritorno da Pechino Express la situazione è precipitata. Mi sono accorta che tra di noi non c’era più niente. È calato il silenzio e non avevamo più nulla da dirci”.