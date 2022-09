Chi è Elenoire Ferruzzi: concorrente del Grande Fratello VIP

Il Grande Fratello VIP 2022 ha deciso di puntare su un’icona del mondo trans e LGBTQ+ italiano, Elenoire Ferruzzi, artista musicale e showgirl.

Tra spettacoli e tormentoni, Elenoire Ferruzzi ha conquistato un enorme pubblico, vantando circa 70mila follower su Instagram. È pronta a dare spettacolo nella casa di Cinecittà. Di lei si è parlato molto anche per tristi questioni di salute. È stata infatti ricoverata per Covid-19, recuperando fortunatamente la salute dopo tre mesi e mezzo trascorsi in ospedale. Non si hanno molte informazioni sulla sua vita privata, come ad esempio la sua data di nascita. Sappiamo però che ha circa 42 anni. È un personaggio pubblico ma tiene particolarmente alla propria privacy. Per questo motivo mira a far conoscere di sé soprattutto il lato legato al personaggio. Ha posto dei paletti ben precisi ma è naturale che andranno a cadere, dal momento che trascorrerà 24 ore al giorno dinanzi alle telecamere.

Sappiamo che è laureata in lettere e per un periodo ha lavorato come insegnante in una scuola privata. A un certo punto ha deciso di mollare tutto, cambiando radicalmente vita. In alcune interviste rilasciate ha raccontato il suo percorso di transizione. È una donna trans che ha affrontato la fase di cambiamento nella sua vita molto tempo fa, quando aveva appena 16 anni. Si è mostrata polemica nei confronti di un certo modo di ragionare di alcune donne trans. Parole che hanno fatto discutere ma che, al tempo stesso, evidenziano come per tutto esista uno spettro di opinioni: “Credo il difetto che ritengo di imputare a molte trans – ha raccontato a Rolling Stone – è il voler passare da donna biologica. Questo è semplicemente impossibile. Sotto questo aspetto subiscono una costrizione imposta dalla società. Vogliono essere qualcosa di definito”. Parlando del suo privato, ha spiegato d’avere un rapporto fisso con la chirurgia plastica. Ha iniziato a operarsi a 16 anni e continua a ricevere dei ritocchini. Sul fronte sentimentale, invece, ha ammesso d’essersi innamorata una sola volta. Quella persona non le ha però dato nulla e oggi vive dell’amore di amici e parenti.

Nota soprattutto per le sue ospitate nei locali di Milano, che le hanno donato un certo status nell’ambiente dello spettacolo. Da lì ci si sarebbe aspettato un salto nel mondo dei salotti televisivi, ma ecco il duro attacco a Barbara D’Urso, che ha definito una ricattatrice ignobile e volgare. È una persona molto sincera e tutto questo promette di portare un bel po’ di agitazione all’interno della casa del Grande Fratello VIP 2022.