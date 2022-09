Eugenia e Beatrice di York come sono cambiate: da bambine al matrimonio

Eugenia e Beatrice di York come sono cambiate le due sorelle, nipoti della defunta Regina Elisabetta II d’Inghilterra

È finita un’era in Inghilterra. La morte della Regina Elisabetta II ha messo la parola fine a un regno lungo 70 anni e ha chiuso una fase storica importantissima non solo nel Regno Unito, ma nel mondo intero. Nella giornata di lunedì 19 settembre si terranno gli attesissimi funerali della defunta Regina, che si terranno nell’Abbazia di Westminster, dove arriverà la bara scortata da un corteo capeggiato da Re Carlo. Si tratta di un evento molto atteso, che attirerà gli occhi di tutto il mondo e vedrà la partecipazione di reali e capi di Stato provenienti da ogni angolo del pianeta.

Presente ovviamente anche tutta la famiglia reale, tra cui Eugenia e Beatrice di York, le royal sisters, nipoti della defunta sovrana e figlie di Andrea, duca di York e Sarah Ferguson. Le due sorelle sono sempre state tra i membri più seguiti della famiglia reale: scopriamo come sono cambiate e come sono diventate ora.

Eugenia e Beatrice di York: come sono cambiate

Beatrice è nata nel 1988, Eugenia due anni dopo, nel 1990. La loro infanzia viene scossa dalla separazione dei genitori nel 1996, ma ciò non ha inficiato sul loro percorso. Beatrice ha iniziato la sua istruzione alla Upton House School di Windsor e ha concluso il suo percorso nel settembre 2011, quando si è laureata in Storia e Storia delle idee alla Goldsmiths University of London. Alla ragazza era stata anche diagnosticata una forma di dislessia, ma ciò non le ha impedito di completare il suo percorso di formazione. Eugenia anche ha frequentato la scuola della sorella e il suo percorso di studi si è concluso con la laurea nel 2012 in storia dell’arte e letteratura inglese all’Università di Newcastle.

Le due da giovani sono sempre apparse inseparabili, anche se poi la vita le ha portate a scegliere strade diverse. Beatrice ha avuto una lunga storia con l’imprenditore Dave Clark, poi nel settembre 2019 ha annunciato il fidanzamento con Edoardo Mapelli Mozzi, col matrimonio, inizialmente previsto per maggio 2020, celebrato il 17 luglio di quell’anno. Il 18 settembre 2021 Beatrice ha avuto anche la sua prima figlia: Sienna Elizabeth Mapelli Mozzi. Eugenia invece dal 2010 si è unita con l’imprenditore vinicolo e lontano cugino Jack Cristopher Stamp Brooksbanl e i due si sono sposati il 12 ottobre 2018. Il 9 febbraio 2021 è nato anche il primo figlio di Eugenia: August Philip Hawke Brooksbank.

Entrambe sposate e mamme, Beatrice ed Eugenia hanno preso le loro strade e vissuto le loro vite. Sono cambiate moltissimo da quando erano due bambine inseparabili, ora sono mogli e madri e rimangono molto legate, apparendo sempre come le amatissime royal sisters che erano da giovani, anche se ora sono due donne molto diverse.