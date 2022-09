Figlio segreto di Carlo e Camilla: la verità di Simon FOTO

Carlo e Camilla hanno davvero un figlio segreto, cioè un possibile nuovo erede al trono? Ecco la verità di Simon, uno dei nomi più discussi del gossip reale.

C’è un erede segreto al trono del Regno Unito? Questa storia è uno dei gossip più succosi sui reali britannici, e la sua storia è veramente interessante. Dopo la morte della Regina Elisabetta II, il trono è passato al suo primo figlio maschio, cioè l’attuale Re Carlo III, il che fa di sua moglie Camilla Shand (o Camilla Parker Bowles, dal cognome del suo primo marito) la nuova regina consorte.

E, di conseguenza, l’erede al trono è il primogenito di Carlo – nato da Lady Diana Spencer, prima moglie dell’attuale sovrano – William, seguito nella linea di successione dal fratello minore Harry. Ma forse c’è una terza persona che “tallona” i due principi: stiamo parlando di Simon Charles Dorante-Day. Spieghiamo un po’ questa storia.

Il figlio segreto di Carlo e Camilla: chi è Simon

Sono tre anni che Simon Charles Dorante-Day – o, come preferisce farsi chiamare, Principe Simon Charles – rivendica una diretta discendenza dal nuovo sovrano britannico. Nato nel 1966 nell’Hampshire e poi cresciuto in Australia, di professione ingegnere, l’uomo richiede da tempo un test del dna che dimostri che appartiene alla Famiglia Reale.

Nei giorni scorsi è tornato alla carica tramite un lungo post su Facebook in cui ha espresso il suo dolore per la morte della Regina Elisabetta, da lui chiamata “nonna Lillibet”. L’uomo ha scritto: “Sono in lutto ma anche dispiaciuto perché è andata perduta un’altra opportunità di risolvere la questione pacificamente e nel modo corretto”.

Simon Charles Dorante-Day sostiene infatti di essere il figlio segreto di Carlo e Camilla, l’attuale coppia reale. I due sono sposati solamente dal 2005, otto anni dopo la morte di Lady Diana, ma in realtà avevano una relazione non ufficiale di lunga durata, proseguita anche durante i due rispettivi matrimoni. Per questo motivo, Dorante-Day sostiene che i due abbiano avuto un figlio (lui, appunto) nel 1966, e siccome all’epoca erano molto giovani, hanno deciso di tenere segreta la storia.

L’uomo dice che a rivelarli la verità sulle sue vere origini sarebbe stata la nonna adottiva, che aveva lavorato a Buckingham Palace: “Mi ha detto chiaramente, più e più volte, che sono figlio di Carlo e Camilla“. Dorante-Day sostiene che basterebbe un test del dna per provare chi siano i suoi veri genitori, e per questo si è anche rivolto, finora senza successo, all’alta corte di Sydney. Sul web rivendica le sue nobili origini presentando foto di lui da piccolo che proverebbero, sulla base della somiglianza fisica con Carlo, la sua discendenza reale.

Dice la verità il signor Simon Charles Dorante-Day? Al momento, difficile dirlo con certezza, ma la sua storia è certamente suggestiva. L’ingegnere anglo-australiano sostiene che la somiglianza fisica tra lui e il nuovo re proverebbero che sono padre e figlio: è davvero così? Giudicate voi.