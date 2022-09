Jessica Selassiè che fine ha fatto chi ha vinto il GF VIP 6

Jessica Selassiè che fine ha fatto la vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip: la sua vita dopo la casa

Mentre la nuova edizione del Grande Fratello Vip sta per partire, un pensiero va sicuramente a quella dello scorso anno, capace di regalarci emozioni incredibili. La sesta stagione del reality show condotto da Alfonso Signorini è stata a suo modo storica, ha avuto una durata eccezionale, senza precedenti nella storia del programma, e ha quindi introdotto nuove dinamiche nel programma. La sesta edizione del GF Vip ha portato i concorrenti a una convivenza di una lunghezza mai sperimentata prima e a spuntarla, alla fine, è stata Jessica Selassie, che entrata insieme alle altre due sue sorelle è arrivata in finale insieme a Lulù, classificandosi poi al primo posto davanti a Davide e Barù.

A rendere ancora più incredibile la vittoria di Jessica è il fatto che solo lei e Lulù sono arrivate in finale facendo parte del gruppo di partenza: ben 183 giorni dentro la casa, a dimostrazione del grande affetto ricevuto dai fan e della presa che la principessa ha avuto sul pubblico. Un grande trionfo per la modella dunque, che all’interno della casa ha anche fatto sognare i fan col suo flirt con Barù, ma che ne è stato della sua vita dopo il GF Vip? Scopriamolo.

Jessica Selassiè: la vita dopo il GF Vip

Dopo ben sei mesi vissuti nella casa più spiata d’Italia, Jessica ha deciso di godersi un po’ di ritrovata privacy e di rimettere ordine nella sua vita. Ha ripreso il suo lavoro da modella, con shooting nelle principali città italiane e nuovi progetti in cantiere, e ha portato avanti anche l’attività da influencer. La cosa che interessava di più i fan però, dopo la fine del GF Vip, era il prosieguo della storia con Barù. Per la delusione dei fan, però, il flirt si è visibilmente raffreddato dopo al fine del programma e i due si sono progressivamente allontanati, intraprendendo altre strade dal punto di vista sentimentale.

Oggi, il nobile pare aver iniziato una nuova relazione, ricevendo tra l’altro anche la benedizione della stessa Jessica, che ha ammesso di voler molto bene all’ex compagno nella casa e di augurargli di vivere un amore grande alla luce del sole. Per ciò che riguarda la vincitrice dell’ultima edizione del GF Vip, negli ultimi tempi si è parlato di un flirt con un altro personaggio noto della televisione italiano, ovvero l’ex tronista di Uomini e Donne Matteo Fioravanti. I due avrebbero molti amici in comune e piano piano si sarebbero avvicinati, tanto che le sirene del gossip hanno iniziato a suonare con insistenza per loro. L’ex tronista sui social è stato imbeccato da una domanda su Jessica, ma ha rivelato di non poter rispondere. Insomma, qualcosa potrebbe bollire in pentola e per Jessica sembra essere tornato l’amore dopo il flirt con Barù.