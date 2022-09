Lady Louise Windsor chi è nipote della Regina Elisabetta single ambita

Chi è Lady Louise Windsor, giovane nipote della Regina Elisabetta. Ha 18 anni e aveva un rapporto speciale con la sovrana.

I funerali della Regina Elisabetta hanno acceso i riflettori sulla famiglia reale. Grande curiosità nei confronti soprattutto dei più giovani rappresentanti della nobiltà inglese. Dai fratelli William e Harry, che in molti sperano possano riavvicinarsi dopo questo drammatico evento, alla 18enne Lady Louise Windsor. Ottimo il suo rapporto con la sovrana e copiose sono state le sue lacrime dinanzi al feretro. In tanti si sono concentrati anche sulla scelta degli abiti. Durante la cerimonia per la morte della Regina aveva scelto un tubino nero e fascinator indossato già da Kate Middleton. In breve tempo ha di fatto conquistato i social, con moltissimi utenti fiondatisi alla ricerca di informazioni sul suo conto. Nonostante il sangue blu, è anche una ragazza come tante, alle prese con un tremendo lutto e, data l’età, con impegni legati alla sua educazione. Proprio come Kate, e William, si è iscritta alla St. Andrew’s University. Chi sa che proprio in quei corridoi non possa trovare l’amore della sua vita, così come accaduto alla duchessa di Cambridge e al suo bel Principe.

Chi è Lady Louise Windsor

La 18enne Lady Louise Windsor è nota per essere stata la nipote preferita della Regina Elisabetta. Figlia del principe Edoardo e di Sophie di Wessex. Non si tratta di certo di uno dei volti più noti della famiglia reale, data anche la giovane età. Durante il Giubileo e nei giorni dedicati alla commemorazione della sovrana i social si sono però accorti di lei. Iscritta alla St. Andrew’s University, come detto, sembra studierà inglese, oltre a storia, teatro e politica.

È ben distante dal modello di regalità sfoggiato per anni da Carlo, che si dice sia circondato da valletti pronti anche a porre sul suo spazzolino il giusto quantitativo di dentifricio. Lo dimostra il fatto che, dopo gli ottimi esami di maturità sostenuti, abbia deciso di trascorrere buona parte della sua estate lavorando. Si può dire che si sia sporcata le mani, letteralmente. Ha infatti scelto di prestare servizio in un vivaio. Ha compiuto 18 anni a novembre 2021 e da allora sarebbe ufficialmente una Principessa. Il condizionale è d’obbligo perché lei continua a rifiutare il titolo, negatole alla nascita dai genitori. I due hanno infatti provato a riservarle un’infanzia il più possibile normale.

Non ha certo bisogno di guadagnarsi da vivere, il che pone ulteriore accento sul fatto che abbia scelto di trascorrere i mesi caldi dell’anno svolgendo un lavoretto estivo. Uno sguardo a quello che è il mondo reale. Una bella ventata d’aria fresca per la famiglia reale. Cosa che non guasta affatto. Non si stenta a credere che fosse la preferita della Regina, che nel cuore ha sempre portato un altro che ama andare controcorrente: Harry. Nonostante sia 16esima in linea di successione al trono, ha dunque lavorato in un vivaio per meno di 7 sterline l’ora, poco più di 8 euro. Una Principessa normale che ha conquistato il cuore di tutti e nei prossimi anni potrebbe continuare a far parlare di sé, magari grazie a una romantica love story.