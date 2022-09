Quando inizia Tale e Quale Show 2022

Quando inizia la nuova edizione di Tale e Quale show, il programma televisivo ideato e condotto da Carlo Conti: scopriamo anche i concorrenti

E’ una sorta di programma cult della Rai Tale e Quale show, d’altronde è arrivata all’11ma edizione ed è campione d’ascolti del venerdì sera. Un osso durissimo per Mediaset che, in questa stagione, proverà a mettere i bastoni tra le ruote con “Viola come il mare“, la serie tv con Francesca Chillemi e Can Yaman.

Ovviamente, al timone del programma, ci sarà Carlo Conti, il popolare conduttore uomo di punta della Rai ma anche ideatore di questo programma. Ed immutato è anche il leit motiv; personaggi famosi che ogni settimana si travestiranno – imitandoli – stelle della musica italiana ed internazionale.

Già, ma quando prenderà il via il programma? Manca davvero pochissimo, perché la prima puntata della trasmissione andrà in onda il prossimo 30 settembre, naturalmente in prima serata alle 21.20. Otto le puntate, compreso il “Torneo dei campioni”, con l’ultima in programma il 18 novembre prossimo.

Poco meno di due settimane, quindi, per vedere all’opera i concorrenti che animeranno la nuova edizione, tra sorprese e anche un gradito ritorno.

Tale e Quale show, chi sono i nuovi concorrenti

Ben 11 i concorrenti, cinque uomini e sei donne. Tra gli uomini due ex Amici, Antonino Spadaccino (vinse l’edizione a cui prese parte) ed Andrea Dianetti, rispettivamente concorrenti nel 2004 e nel 2006; non è la prima volta che Conti pesca a piene mani per il suo programma dalla trasmissione di Maria De Filippi. Impossibile dimenticare, in passato, Federico Angelucci o Virginio Simoncelli tra gli altri.

Nel cast anche Gilles Rocca e Claudio Lauretta, imitatore, ed il ritorno di Francesco Paolantoni, che al suo fianco avrà Gabriele Cirilli, che avrà il ruolo di personal coach del comico napoletano, che ritorna nel programma come una sorta di “ripetente” dopo la partecipazione all’edizione del 2020.

Tra le donne, invece, ormai due decane della tv come Alessandra Mussolini e Valeria Marini, oltre ad Elena Ballerini, ex inviata del programma di Rai 2 Mezzogirono in Famiglia. Ci sarà anche l’ex prof de L’Eredità Samira Lui, terza a Miss Italia e vecchia conoscenza di Carlo Conti che, con lei, ha condiviso il palco de “I David di Donatello” con la partecipazione di Drusilla Foer, vera rivelazione dell’ultimo Festival di Sanremo; concorrenti anche la comica Valentina Persia e l’attrice Rosalinda Cannavò.

Per quanto riguarda la giuria, invece, nessuna novità; riconfermato in blocco il trio che nella scorsa stagione ha regalato anche tanto divertimento, soprattutto con i commenti pungenti di Cristiano Malgioglio. E chissà quest’ultimo chi prenderà di mira nella prossima stagione, con i telespettatori già pronti alle sue gag e, soprattutto, ai suoi outfit. Intoccabili anche Loretta Goggi, la vera regina della trasmissione, e Giorgio Panariello, amico di vecchia data di Carlo Conti.

Insomma, sembra proprio siano assicurati risate e divertimento; non resta che vedere la prima puntata e scoprire se i dati Auditel premieranno Conti oppure la nuova fiction Mediaset.