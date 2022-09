Zara Phillips chi è la nipote della regina Elisabetta sensuale cavallerizza FOTO

Chi è Zara Phillips, la giovane e sensuale nipote della defunta Regina Elisabetta nonché apprezzata cavallerizza? Scopriamo tutto sui lei.

Cavallerizza di successo, bellezza con pochi eguali, e donna di buonissima famiglia: potreste averla notata tra le persone presenti al funerale della Regina Elisabetta e vi starete chiedendo chi sia Zara Phillips. Bene, ve lo spieghiamo noi: non avete che da continuare a leggere questo articolo.

Se vogliamo farla breve, si tratta della seconda nipote della defunta Regina Elisabetta II del Regno Unito e di suoi marito Filippo di Edimburgo, in quanto figlia della sorella della Regina, la principessa Anna. Ma ci sono molte più cose da sapere su di lei.

Chi è Zara Phillips: la sua storia

Nata il 15 maggio 1981 a Londra, Zara Phillips è la prima figlia femmina della principessa Anna, sorella minore della Regina Elisabetta, e del suo primo marito, il capitano Mark Phillips. Ha un fratello maggiore, Peter, e due sorellastre minori, Felicity Tonkin e Stephanie Phillips (la prima è figlia di un’amante del padre, mentre l’altra della seconda moglie del genitore).

Proprio come la madre, è nota soprattutto per la sua passione per i cavalli e per l’equitazione, che l’ha portata a vincere a 26 anni i campionati mondiali ad Aquisgrana nel 2006, ricevendo nello stesso anno il premio come personaggio sportivo dell’anno assegnato dalla BBC, e già vinto da sua madre nel 1971. Ha poi preso parte alle Olimpiadi di Londra del 2012, vincendo una medaglia d’argento nel concorso completo a squadre, gareggiando con un cavallo chiamato High Kingdom.

Ha anche fatto hockey su prato, atletica e ginnastica durante gli anni scolastici, laureandosi in fisioterapia. A differenza della madre, però, non ha alcun titolo nobiliare, siccome al momento del matrimonio il padre rifiuto qualsiasi titolo. Nonostante ciò, risulta comunque 20° nella linea di successione al trono del Regno Unito.

Si è sposata il 30 luglio 2011 con Mike Tindall, noto rugbista campione del mondo nel 2003 con l’Inghilterra, di tre anni più vecchio di lei. La coppia si è conosciuta in Australia proprio nel 2003 durante i Mondiali, e hanno poi annunciato ufficialmente il fidanzamento nel 2010. Da Tindall, Zara Phillips ha avuto tre figli: Mia Grace (2014), Lena Elizabeth (2018) e Lucas Philip (2021).