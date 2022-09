7 sconosciuti a El Royale è un film del 2018 scritto e diretto da Drew Goddard, con un grande cast che annovera Jeff Bridges e molti altri: scopriamo il finale.

Un gruppo di persone che tra loro non si conoscono si ritrovano chiusi in un certo luogo e presto si inizia a capire che a riunirli potrebbe non essere stato proprio il caso: un topos letterario clasico ma sempre di sicuro effetto che stavolta ha trovato la penna e la regia di Drew Goddard (Quella casa nel bosco, ma anche sceneggiatore di Cloverfield e The Martian).

7 sconosciuti a El Royale è un film del 2018 con Jeff Bridges, Dakota Johnson, Chris Hemsworth, Cynthia Erivo, Jon Hamm, Nick Offerman e tanti altri ancora. Scopriamo come va a finire la trama.

7 sconosciuti a El Royale: come finisce il film

Per farla breve, se siete arrivati a chiedervi come va a finire l’opera di Goddard probabilmente vi sarete già immersi nel controverso universo narrativo dell’hotel El Royale, in cui nessuno è chi dice di essere e in cui tutti sono sorvegliati e filmati dalla “direzione” della struttura. C’è Emily, che ha sequestrato la sorella Rose strappandola alla sette di Billy Lee; c’è padre Flynn, che in realtà è un criminale in cerca del denaro nascosto tempo prima nell’hotel; c’è il venditore Sullivan, cioè un agente del FBI venuto a rimuovere alcune cimici.

In tutto questo capita la cantante Darlene, che si ritrova bloccata tra la vendetta della setta di Billy Lee, i soldi sporchi da recuperare e una pellicola compromettente filmata nell’hotel, di cui l’unico dipendente Miles non sa cosa fare, roso dai sensi di colpa.

Comprensibilmente, 7 sconosciuti a El Royale finisce con un bel massacro. A salvarsi sono solo Darlene e padre Flynn (cioè, Donald O’Kelly): Miles, superando per un istante i suoi traumi dal Vietnam, riesce a uccidere Billy Lee e i suoi uomini, ma subito dopo viene pugnalato a morte da Rose, la quale a sua volta viene uccisa da O’Kelly. Il dipendente dell’hotel, in punto di morte, chiede l’assoluzione al bandito, ancora vestito da prete, che mosso a pietà acconsente.

O’Kelly e Darlene bruciano la pellicola e se ne vanno coi soldi. I due si reincontrano pochi giorni dopo a Reno, dove la ragazza canta davanti a un piccolo pubblico, tra i quale scorge anche O’Kelly.