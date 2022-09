Anticipazioni Uomini e Donne Riccardo corteggia Federica: la verità

Anticipazioni Uomini e Donne, Federica Aversano sarà subito la protagonista delle prime puntate: il corteggiamento di Riccardo alla bella campana

Domani andrà in onda la prima puntata di Uomini e Donne, spostata causa funerali della Regina Elisabetta dopo la messa in onda iniziale prevista per oggi. Le registrazioni, però, sono già iniziate e quindi già abbiamo scoperto alcune dinamiche che poi prenderanno forma nel corso delle successive puntate che vedremo dal lunedì al venerdì, naturalmente su Canale 5 al consueto orario delle 14.45.

Due nuove troniste animeranno il trono Classic, ovvero Federica Aversano e Lavinia Mauro, pronte fin da subito a creare nuove situazioni attorno al programma ed all’evolversi dello stesso. Le due, al loro ingresso in studio hanno subito dato il via alle prime conoscenze ed alle prime esterne con i corteggiatori, così come prevede la trasmissione e non sono mancai i colpi di scena.

Proprio la bellissima insegnante casertana, sarà infatti la protagonista indiscussa delle prime puntate che vedremo in onda, con un rapporto con un corteggiatore in particolare.

Anticipazioni Uomini e Donne, Federica Aversano e Riccardo

Il ritorno in studio di Federica, come abbiamo visto, creerà subito una serie di dinamiche particolari, che coinvolgeranno indirettamente anche il trono Over. Federica Aversano finirà infatti nel mirino di Riccardo Guarnieri che proverà un avvicinamento con tanto di approccio.

Già, ma come andrà a finire? La bellissima tronista, tornata in studio dopo aver vestito i panni della corteggiatrice e subìto il “no, grazie” da parte di Matteo Ranieri, non è certo indifferente al cavaliere, tanto da spingere Maria De Filippi ad una proposta all’uomo. Lasciare la possibilità ai Riccardo di dire addio al trono over per spostarsi in quello classico.

Un cambio che, però, prevede anche una possibilità di eliminazione se dovesse essere scartato dalla tronista. Un vero e proprio rischio che Guarnieri, stando alle prime registrazioni, non si sentirà di correre, lasciando Federica di compiere il suo percorso da tronista e rifiutando la proposta di Maria De Filippi.

Una situazione, insomma, breve, che possiamo definire spenta sul nascere proprio per il rischio non percorso da Riccardo di dover abbandonare la trasmissione. Per Federica Aversano, invece, è già tempo di litigi e scontri. La tronista campana, infatti, finirà subito nel mirino di Tina Cipollari che sembra proprio abbia deciso ed individuato in lei come la nuova protagonista su cui accanirsi. E vedremo nelle prossime puntate come si evolverà questa situazione.