Chi è Antonella Fiordelisi: concorrente del Grande Fratello VIP

Antonella Fiordelisi vive sotto i riflettori da quando è giovanissima, prima come promessa della scherma e poi come modella e influencer.

Una presenza che promette di distruggere gli equilibri all’interno della casa del Grande Fratello VIP, quella di Antonella Fiordelisi. La sua vita è ricca di capitoli differenti. Ha iniziato il proprio percorso verso l’età adulta come promessa della scherma. In seguito, come lei stessa ha raccontato nella presentazione al GF VIP, ha deciso di mostrare un lato di sé sconosciuto ai più. È diventata modella e si è allontanata dal mondo dello sport, almeno dal punto di vista agonistico. Si è iniziato a parlare con insistenza di lei dopo la pubblicazione di una chat privata con il calciatore Gonzalo Higuain. Dopo un bel po’ di clamore, iniziarono le ospitate. Da lì la nascita di una carriera nel mondo social e dello spettacolo. All’interno della casa di Cinecittà avrà modo di mostrare lati nascosti di sé, facendosi apprezzare per molto più del suo aspetto fisico.

Nata il 14 marzo 1998 a Salerno, è cresciuta in una famiglia molto unita. Ha una sorella, con la quale però non ha mai vissuto insieme, il che ha ovviamente inficiato il rapporto. Hanno soltanto la madre in comune. Il mondo dello sport ha aperto le sue porte quando era molto giovane, come sempre accade a chi riesce ad arrivare a certi livelli. È arrivata a far parte della squadra di scherma di Serie A 2 Nedi Nadi, trovando spazio inoltre nella nazionale italiana. A dicembre 2019 si è laureata in Scienze Politiche all’Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli. Al tempo stesso ha portato avanti la propria carriera di modella e influencer. È una star di Instagram e il grande pubblico ha avuto modo di conoscerla in vario modo, ma soprattutto grazie alle questioni di cuore, da Amedeo Barbato alla chat con Higuain (mai stata una relazione), fino ai due anni con Francesco Chiofalo.

La loro storia si è conclusa dopo due anni, il 2 maggio 2019. Lei si è mostrata in lacrime sul suo profilo Instagram, confessando d’aver scoperto una relazione parallela di lui nei primi due mesi della loro storia. L’altra ragazza sarebbe Aurora Ciorbi, che ha di fatto confermato il tutto.