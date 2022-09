Chi è Alberto De Pisis: concorrente del Grande Fratello VIP

Molto della vita privata di Alberto De Pisis è ben nota al grande pubblico ma l’esperienza al Grande Fratello ViP poterbbe tirar fuori nuovi aspetti di lui.

Alfonso Signorini ha deciso di aggiungere ai concorrenti del Grande Fratello VIP anche Alberto De Pisis, conosciuto tra le altre cose per essere uno degli ex fidanzati di Taylor Mega. In seguito ha però fatto outing, annunciando al pubblico d’essere omosessuale. Una descrizione decisamente superficiale di lui. Vi è molto altro da scoprire. Nato a Milano, ha superato la soglia dei 30 anni ed è un esperto di comunicazione. L’iniziale popolarità gli è stata donata dalle prime apparizioni nel salotto di Barbara D’Urso. Per quanto sia stato fidanzato con Taylor Mega e abbia preso parte al noto programma pomeridiano di Mediaset, non ha davvero nulla a che fare con il mondo dello spettacolo.

La relazione con la celebre influencer è stata breve ed è stato lui stesso a parlarne in maniera molto candida. Intervistato da Novella 2000, ha spiegato come sia tendenzialmente gay. Questa l’espressione usata. Ritrovandosi al fianco di Taylor Mega, però, ha percepito la nascita di un incredibile feeling, che in seguito si è trasformato in una vera e propria passione: “È stato un rapporto vero, senza alcun interesse mediatico. Ci siamo incontrati e piaciuti e ha iniziato a corteggiarmi. È stata lei a volermi, con una certa insistenza anche. Il tutto è durato due mesi ma vi è stata una componente sessuale molto importante. È stata la prima donna della mia vita”. Il tutto è avvenuto in un periodo della loro vita in cui nessuno dei due era famoso. Sui social lui vanta attualmente poco meno di 43mila follower ma il numero è destinato ad aumentare considerevolmente dopo il suo ingresso nella casa del Grande Fratello VIP.