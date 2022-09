Chi è George Ciupilan: concorrente del Grande Fratello VIP

George Ciupilan è uno dei concorrenti del Grande Fratello VIP. Noto TikToker che ha raggiunto la popolarità grazie a Il Collegio.

Il Grande Fratello VIP apre le porte al pubblico giovane. È questa la via da seguire e così Alfonso Signorini rivolge lo sguardo a TikTok. George Ciupilan si mette alla prova con il test di reclusione all’interno della casa di Cinecittà. Abituato a essere costantemente dinanzi alle telecamere, anche se per la maggior parte del tempo si tratta del suo smartphone, in un ambiente controllato. Stavolta ogni suo gesto sarà sottoposto all’esame del pubblico. Staremo a vedere quanto tempo resterà all’interno del gioco. Il successo è giunto in Italia, dove si è trasferito da giovane dopo un’infanzia tutt’altro che facile in Romania, dov’è nato nel 2002. È cresciuto a Stella, in provincia di Savona. È stato proprio lui a parlare delle difficoltà incontrate nella prima parte della sua vita. Ha scoperto l’atroce mondo delle dipendenze a causa di suo padre e del suo alcolismo. Dopo aver preso parte ad alcuni programmi per ragazzi sulla Rai si è guadagnato una certa popolarità.

Chi è George Ciupilan

La complessa situazione di suo padre ha spinto la madre di George Ciupilan ad abbandonare la Romania, portando suo figlio verso un nuovo inizio. Si è però ritrovato a fare i conti con una barriera linguistica, il che ha rallentato la sua integrazione, soprattutto a scuola. Grazie a TikTok ha trovato la propria strada ma non sappiamo se nel frattempo abbia proseguito gli studi.

Il suo successo su TikTok è davvero enorme, considerando come abbia raggiunto quota 1.7 milioni di follower. Una cifra che prevedibilmente aumenterà grazie alla fama ottenuta grazie al Grande Fratello VIP. Tra collaborazioni e sponsorizzazioni, ha fatto del suo percorso online il suo lavoro a tempo pieno. A TikTok si aggiunge anche un gran seguito su Instagram. Per quanto sorprendente, deve molto alla cara e vecchia televisione del suo attuale status. È apparso per la prima volta sul piccolo schermo ne Il Collegio. Un programma divenuto cult, che spinge le nuove generazioni a confrontarsi con un mondo lontano, in un contesto ben differente. È stato uno dei personaggi più apprezzati della quarta edizione, ambientata nel 1982.

In seguito è stato scelto per un altro show dal format molto simile, La Caserma. In questo caso i concorrenti dovevano sottostare a una vera e propria esperienza militare, con tanto di sveglie all’alba, allenamenti, prove e punizioni. Sul fronte vita privata, non sappiamo se abbia una fidanzata o meno. Ama tenersi in forma e frequenta la palestra, per poi svagarsi giocando a calcio con gli amici. Nel corso de La Caserma ha avuto un flirt con Linda Mauri e, guardando a personaggi noti della TV, è amico di Denis Dosio.