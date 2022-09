Chi è Nikita Pelizon: concorrente del Grande Fratello VIP

Nikita Pelizon è uno dei concorrenti del Grande Fratello VIP 2022. L’influencer triestina farà molto parlare di sé, questo è sicuro.

Il suo lavoro si divide tra web e televisione, dove ha collezionato esperienze tra Ex on the Beach e Pechino Express. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su Nikita Pelizon, concorrente del GF VIP condotto da Alfonso Signorini. È nata il 20 marzo 1994 a Trieste. Appassionata di moda fin da quando era giovanissima, al punto da riuscire a mettere piede in questo competitivo settore all’età di 18 anni. Si è trasferita a Milano, centro della moda italiana, iniziando a sfilare e far conoscere il proprio nome laddove conta. Ha viaggiato molto, vivendo per tre mesi in Cina. Questo ha di certo ampliato la sua visione del mondo, fondamentale dal punto di vista personale e lavorativo.

Il mondo della televisione inizia a conoscerla dal 2018, quando diventa una delle tentatrici di Temptation Island, noto reality di Canale 5. Un anno dopo appare nella fiction Un passo dal cielo e nel 2020 eccola a divertirsi a Ex on the Beach, dove si ritrova faccia a faccia con l’ex Matteo Diamante.

La vera e propria consacrazione si può dire sia giunta grazie a Pechino Express. Il format del programma aiuta di certo a mettersi a nudo. Impossibile nascondere il vero io mentre si tenta di superare le varie prove. Insieme con Helena Prestes si è cimentata in un viaggio in Medio Oriente molto intenso. Hanno sfiorato la vittoria, piazzandosi al secondo posto.

Sul fronte vita privata, come detto, è stata fidanzata con Matteo Diamante. Lui è un volto noto televisivo, avendo preso parte a Uomini e Donne, dove corteggiava la tronista Sabrina Ghio nell’edizione 2020-21. In seguito ha preso parte sia all’Isola dei famosi che a La pupa, il secchione e viceversa. Il programma Sex on the Beach li ha fatti riavvicinare ma non sappiamo se ci sia stata una vera e propria scintilla riaccesa. Potremo saperne di più nel corso della sua permanenza nella casa del Grande Fratello VIP 2022.