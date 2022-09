Chi è Sara Manfuso: concorrente Grande Fratello VIP

Chi è Sara Manfuso la nuova concorrente del Grande Fratello Vip pronta a essere tra le protagoniste dello show di Alfonso Signorini

L’attesa è terminata e uno degli show più amati della televisione italiana è tornato, pronto a tenere compagnia e a regalare emozioni e sorprese ai tanti spettatori che passeranno i prossimi mesi a seguire le vicende tra gli inquilini che popoleranno la casa più spiata d’Italia. Tra i protagonisti in questione c’è anche Sara Manfuso, attivista e influencer di successo che ora è pronto a mettersi in mostra anche in televisione con la partecipazione al Grande Fratello Vip.

La vita di Sara Manfuso è stata purtroppo segnata da un episodio molto triste, ovvero la violenza subita da un uomo che anni dopo l’ha portata a schierarsi in prima persona a sostegno delle donne vittime di violenza. Un impegno che Sara ha fatto suo con sempre più convinzione e a cui ora con la partecipazione al Grande Fratello Vip darà un palcoscenico ancora più grande per fargli da eco.

Chi è Sara Manfuso

Sara Manfuso è nata a Cassino, in provincia di Frosinone, nel 1987. Dopo aver terminato gli studi liceali si laurea in Storia e filosofia e intanto inizia a lavorare come modella, non perdendo di vista però la sua passione per la politica. Come detto, la sua vita è stata segnata dalla violenza subita all’età di 17 anni e quest’esperienza qualche anno dopo l’ha portata a battersi con forza nella giustizia sociale, diventando presidentessa dell’associazione #Iocosì, la quale s’ispira a valori come la diversità e l’importanza di accoglierla e valorizzarla.

Dal punto di vista professionale, Sara Manfuso ha cavalcato la propria passione per la politica dando il suo contributo al dibattito pubblico con diverse collaborazioni come quelle col quotidiano Il Giornale e con l’emittente radiofonica Radio 2, dove è protagonista col programma I Lunatici. La nuova concorrente del Grande Fratello è anche una presenza costante di talk televisivi, soprattutto sulle reti Mediaset, dove parla dei temi a lei cari come la politica e l’attualità.

Per ciò che concerne la sua sfera privata, Sara Manfuso è sposata dal dicembre del 2020 con il politico Andrea Romano e ha una figlia di nome Lucrezia che ha avuto con un altro politico, Alfredo D’Attorre. Ora, Sara Manfuso è pronta a una nuova avventura: la partecipazione al Grande Fratello Vip 7.