Chi è Luca Salatino: concorrente del Grande Fratello VIP

Luca Salatino ha due anime, quella da chef e l’altra da pugile. Due passioni che lo definiscono. Ha 30 anni e passa da Uomini e Donne al Grande Fratello VIP.

Il grande pubblico conosce Luca Salatino grazie a Uomini e Donne. È uno dei corteggiatori e prova a conquistare la tronista Roberta Giusti nell’edizione 2021-22. Lei non lo sceglie ma in seguito riesce comunque a trovare l’amore. È nato a febbraio 1992 a Roma e nella vita fa il cuoco. Adora però la boxe e vi sono tracce della sua attività a livello agonistico dal 2013, con il LAIMA Team. Attualmente è un dilettante nella categoria Elite. Ha ammesso d’aver mentito sul suo curriculum per avere la prima chance nel mondo della cucina. Una scelta che lo ha ripagato. Non ha infatti mai studiato per diventare chef. Lo fa unicamente per passione. Doveva però dare una scossa alla sua vita lavorativa. La sua bravura è infine emersa ed è noto per essere uno dei migliori nel preparare la storica carbonara in tutta Roma.

Attualmente lavora nel ristorante Pro Loco di Trastevere.

Dopo essere stato corteggiatore, è diventato tronista di Uomini e Donne. Il suo percorso lo vede conoscere differenti giovani ragazze, per poi restringere il cerchio intorno a Lilli e Soraya. Di colpo arriva Aurora a sconvolgere gli equilibri ma alla fine effettua la sua scelta e opta per Soraia Allam Ceruti, sua attuale fidanzata. La coppia continua la propria storia d’amore dalla fine del trono a maggio 2022. Stando insieme da poco tempo, però, dovranno superare una prova decisamente ardua, stando lontani e con lui alle prese con svariate tentazioni all’interno della casa del Grande Fratello VIP 2022.