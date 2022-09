Terminator Destino Oscuro come finisce

Terminator Destino Oscuro è un film del 2019 diretto da Tim Miller, sesto capitolo della saga di Terminator: scopriamo il finale di questa pellicola.

Prosegue la fortunata saga di Terminator, che tre anni fa è arrovata a un sesto episodio, intitolato Terminator Destino Oscuro. La pellicola, che cerca di rilanciare nuovamente il ciclo lanciato nel 1984 da James Cameron, è stata affidata alla regia di Tim Miller (Deadpool), e ha visto il gradito ritorno nel cast di Linda Hamilton, la mitica Sarah Connor originale.

Accanto a lei, questo nuovo film vanta come interpreti di punta il solito Arnold Schwarzenegger, simbolo della saga, e new entry come Mackenzie Davis e Natalia Reyes. La trama si colloca direttamente dopo i primi due film, ignorando i capitoli successivi: siamo nel 2020, in un tempo in cui Skynet non ha preso il sopravvento sull’umanità, ma in cui però John Connor è stato ucciso. Grace, una soldatessa potenziata, viene rimandata indietro dal futuro per salvare la vita di una ragazzina di nome Dani, e troverà l’aiuto di Sarah Connor.

Terminator Destino Oscuro: il finale del film

I fan della saga non avranno tardato a capire che Terminator Destino Oscuro è un sequel che cerca di essere anche un po’ un reboot della saga creata da James Cameron: la trama del film, infatti, ricorda tantissimo quella dell’opera originale del 1984, con una persona che dal futuro torna nel nostro tempo per salvare una ragazzina legata alla prossima resistenza umana contro una (nuova) intelligenza artificiale impazzita.

In questo nuovo film, gli sceneggiatori David S. Goyer, Justin Rhodes e Billy Ray hanno però cercato di sovvertire e modernizzare il senso dell’opera: scopriamo infatti alla fine che Dani non è destinata, come Sarah Connors prima di lei, a essere la madre del salvatore dell’umanità, ma sarà lei stessa l’eroina del futuro. Grace ha infatti un debito di riconoscenza verso di lei, per averla salvata e reclutata la resistenza.

Ottenuto l’aiuto di Carl, il T-800 che uccise John Connor e che, rimasto bloccato nel passato, si è pentito e vuole espiare le proprie colpe, i protagonisti riescono infine a sconfiggere l’androide Rev-9 mandato dal futuro per uccidere Dani, ma per questo sia Carl che Grace dovranno sacrificarsi. Dani resterà con Sarah, preparandosi al suo futuro.