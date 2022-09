Uomini e Donne chi è il tronista Federico Dainese e dove lavora

Uomini e Donne parte il 20 settembre con la nuova stagione e tra i protagonisti ci sarà Federico Dainese: chi è il nuovo tronista e dove lavora.

Finalmente ci siamo: la nuova edizione di Uomini e Donne prende il via martedì 20 settembre. Un ritorno molto atteso quello di Maria De Filippi e del suo parterre, in pausa per praticamente tutta l’estate ma ora pronti ad animare i pomeriggi degli italiani per questa seconda metà del 2022 e per la prima parte del 2023. Attesa alle stelle dunque per il ritorno di Uomini e Donne e soprattutto per fare la conoscenza dei nuovi tronisti, i grandi protagonisti dei prossimi mesi dei pomeriggi di Canale 5. Sono 4 i troni di questa edizione 2022/2023 di Uomini e Donne e saranno occupati da due ragazze, Lavinia Mauro Frontera e Federica Aversano, e da due ragazzi, Federico Nicotera e Federico Danese. Quest’ultimo è un volto già noto al pubblico di Uomini e Donne visto che ha corteggiato Veronica Rimondi. Ora è pronto a tornare con un nuovo ruolo da grande protagonista: scopriamo dunque chi è Federico Dainese, dove lavora e quali sono le sue aspettative da questa esperienza da tronista.

Uomini e Donne: chi è Federico Dainese

Federico ha 25 anni ed è originario di Genova. Nella vita lavora come odontotecnico e gioca a pallanuoto. Il nuovo tronista svolge il suo lavoro con suo padre, una personalità importante nel settore e l’uomo che ha avviato Federico alla sua professione. Niente favoritismi però, perché l’ex corteggiatore di Veronica Rimondi ha raccontato che suo padre è molto severo e lo striglia parecchio sul posto di lavoro. Diverso il rapporto con la madre, che invece lo coccola e lo vizia, cucinandogli i suoi piatti preferiti, tra cui spiccano le melanzane.

Federico ha raccontato che gli piace molto mangiare, ma è anche un grandissimo sportivo. Come detto il nuovo tronista di Uomini e Donne gioca a pallanuoto e si è anche tolto delle discrete soddisfazioni: con la sua squadra ha vinto un campionato e con i suoi compagni ha creato un rapporto fraterno, tanto da considerarli una sorta di seconda famiglia.

Questi sono i valori che hanno plasmato la crescita di Federico. Ora, a 25 anni, l’odontotecnico ha deciso di cercare l’amore e proverà a farlo negli studi di Uomini e Donne. Il tronista ha raccontato di non reputarsi molto fortunato con le donne, si sente impacciato e spesso finisce per essere molto coinvolto e disposto a tutto quando s’innamora. Federico ha raccontato di voler incontrare una ragazza sincera, che lo ami per quello che è e non per quello che ha o che fa. Inoltre l’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha anche espresso un buon proposito per l’inizio dello show: basta cibo spazzatura e mojito, concentrazione sugli allenamenti e sulla dieta, a meno che non arrivi una gustosa parmigiana di melanzane.