Uomini e Donne Federica Aversano chi è il padre del figlio

Uomini e Donne, la nuova tronista Federica Aversano è già mamma di un bambino: scopriamo chi è il padre di suo figlio

E’ la nuova tronista di Uomini e Donne Federica Aversano, salita sullo scranno della trasmissione dopo essere stata una corteggiatrice, precisamente di Matteo Ranieri. Stavolta, però, dopo non essere riuscita a fare breccia nel cuore del ragazzo, sarà lei a decidere chi avrà il compito di corteggiarla e, magari, colpirla a tal punto da poter iniziare una storia.

Federica Aversano ha 28 anni, classe 1993 quindi, ed è campana, per la precisione proviene da Santa Maria Capua Vetere, nel casertano. Lavora come insegnante e si definisce single da tre anni. E’ però già mamma di un bambino di due anni e mezzo. Una madre single, insomma, in linea con l’idea di famiglia che ha sempre ricercato fin da giovane.

Ed il motivo è da indurre alla scomparsa del padre quando la Aversano aveva appena otto anni. Un dolore grandissimo che l’ha condizionata pesantemente. “Mi è mancata sempre quella protezione che in un uomo ricerco” ha ammesso in un’intervista.

Federica Aversano, la maternità e la ricerca di un compagno

“Sono buona di base – ha poi detto di lei nell’intervista di presentazione – ma non fessa e do tutta me stessa se sento lealtà nei mei confronti“. Ha anche sostenuto come non abbia interesse del giudizio degli altri e si definisce “iena” se si arrabbia. Ed un po’ del suo carattere spigoloso l’ha mostrato anche quando criticò Ranieri dopo non essere stata scelta.

Come detto, Federica Aversano è una mamma di un bambino di due anni, Luciano Giuseppe nato il 18 novembre 2019. Ha ammesso di aver cercato di costruirsi una famiglia sua fin da giovane, sostenendo poi come abbia fallito. E sembra chiaro il riferimento al padre di suo figlio.

“Non mi voglio più accontentare” ha detto, sostenendo pure di essere un vulcano quando è innamorata, in grado di abbattere ogni tipo di ostacolo. Si è detta rompiscatole ed ha anche svelato come dev’essere il suo uomo ideale, una sorta di monito a chiunque abbia intenzione di corteggiarla entrando nello studio del programma di Maria De Filippi.

“Deve avere la cazzimma ma non essere sbruffone per farmi sorridere” ha spiegato, svelando di essere alla ricerca di un compagno in grado di regalarle emozioni e condividere tutto. “Non cerco un padre per mio figlio” ha esclamato, anche perché il bambino un padre ce l’ha già. Già, ma di chi si tratta?

Non è dato sapere l’identità del padre del bambino, anche perché Federica Aversano non l’ha mai resa nota, probabilmente per proteggere la sua privacy. Di certo si sa come i due, nonostante non formino più una coppia, sono in ottimi rapporti e si occupano insieme di accudire e crescere il bambino.

Su Instagram ha già 100mila follower, arrivati probabilmente in gran parte con la sua partecipazione al dating show; un profilo “normale”, con molte immagini di vita quotidiana che la ritraggono insieme al figlio.