Uomini e Donne trono over 2022 cast chi è stato fatto fuori dalla trasmissione di Maria De Filippi, che ha fatto il proprio atteso ritorno in televisione

Dopo un’attesa lunga tutta un’estate, Uomini e Donne ha fatto finalmente il proprio ritorno in televisione. Inizialmente previsto per lunedì 19 settembre, il dating di Canale 5 ha fatto il suo esordio per ciò che riguarda la nuova stagione martedì 20 settembre, col ritardo di un giorno a causa dei funerali della Regina Elisabetta II. Tantissime novità in vista, sia per quanto riguarda il trono classico che quello over. Nel primo vedremo quattro nuovi tronisti: due ragazze, Lavinia Mauro Frontera e Federica Aversano, e due ragazzi, Federico Dainese e Federico Nicotera. Nel secondo vedremo invece alcuni graditi ritorni, ma dovremo anche fare i conti con dei rumorosi addii.

Il cast del trono over 2022 ha visto dunque molte conferme, da Ida e Riccardo, sempre al centro dell’attenzione generale, fino ad Armando e Gemma, altri due grandi veterani di Uomini e Donne. Ci sono però anche degli addii, alcuni molto importanti: scopriamo chi è stato fatto fuori dalla nuova edizione del dating show.

Uomini e Donne trono over 2022 cast: gli assenti

Il grandissimo assente di questa nuova edizione è Biagio Di Maro, che dopo due anni lascia il programma di Mediaset. A quanto pare, però, la decisione non è stata volontaria, ma è stata presa dalla stessa Maria De Filippi. Pesano, forse, le tante critiche che il cavaliere napoletano ha attirato nel corso della sua esperienza nel parterre: il pubblico a più riprese aveva chiesto un suo allontanamento e ora la richiesta è stata accolta: mancano i motivi ufficiali, ma ciò che è certo è che Biagio Di Maro non fa parte del cast di Uomini e Donne trono over 2022 e questa è una grandissima novità.

Per il resto i volti principali della scorsa edizione sono pronti a tornare. Da Gemma ad Armando Incarnato, fino ai chiacchierati Ida e Riccardo e a Pinuccia. Insieme a loro ci saranno sicuramente molti volti nuovi che conosceremo nel corso delle prossime settimane e che saranno tra i protagonisti di questa nuova edizione del trono over di Uomini e Donne.