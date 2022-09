Uomini e Donne trono Over perché non c’è Biagio Di Maro

Uomini e Donne trono Over, scoperto il motivo dell’assenza del cavaliere Biagio Di Maro tra i corteggiatori nella nuova edizione

Siamo alla vigilia della prima puntata di Uomini e Donne; il celebre dating show condotto da Maria De Filippi prenderà il via a partire da domani, con lo slittamento di un giorno rispetto alle previsioni iniziali, probabilmentre per dare spazio al funerale della Regina Elisabetta II, scomparsa lo scorso 8 settembre.

Come sempre, anche in questa nuova edizione che prenderà il via dopo la pausa estiva, vi saranno due percorsi ben distinti; il trono Classic, di fatto quello dove vi sono i ragazzi, con Federica Aversano e Lavinia Mauro come nuove troniste, ed il trono Over.

E proprio riguardante quest’ultimo, c’è una succosa novità. I telespettatori non vedranno più, infatti, Biagio Di Maro, uno dei protagonisti proprio del Trono Over, almeno fino a parte della scorsa stagione. E’ il sito Coming Soon a darne notizia, svelando come nelle registrazioni già iniziate del programma – non va, infatti in diretta – non sia presente il Cavaliere. E, secondo i rumors, non sarebbe proprio più prevista la sua presenza all’interno della trasmissione.

Uomini e Donne trono over, la motivazione dell’assenza di Biagio Di Maro

Maria De Filippi, ideatrice e conduttrice del programma, sarebbe proprio la “responsabile” di questa situazione, con la donna che avrebbe preso una decisione perentoria e drastica. A Biagio Di Maro non è bastato essere uno dei cavalieri più seguiti dal pubblico della trasmissione per strappare la riconferma anche nella stagione che prenderà il via da domani.

Maria De Filippi, infatti, non avrebbe gradito alcuni comportamenti del cavaliere, addirittura innervosendosi non poco. Di solito la conduttrice è mite e pacata, sensibile e sempre pronta ad aiutare tutti i protagonisti del programma ma in determinate situazioni e con particolari comportamenti è irremovibile.

Stando a quanto afferma Coming Soon, alla De Filippi non sarebbero andati giù i comportamenti di Biagio nei confronti delle dame corteggiate durante il suo percorso a Uomini e Donne, compreso il suo intento di sponsorizzare in continuazione le sue attività lavorative, lui imprenditore. Una situazione che non rispecchia il vero motivo del programma e che non avrebbe entusiasmato la De Filippi, fino a procedere con il taglio, tanto da opporsi al suo ritorno.

Grande curiosità, ora, è rivolta proprio nei confronti del cavaliere. Biagio Di Maro, peraltro abbastanza seguito sui social, resterà in silenzio oppure risponderà, magari rispedendo al mittente le accuse? E c’è anche chi magari ipotizza un cambio di comportamento della De Filippi, magari con i due che potrebbero trovare un punto di incontro utile a rivedere inn studio il cavaliere. Di certo le prossime settimane saranno utili per comprendere l’evolversi di questa situazione che lascia tutti i fan a bocca aperta.