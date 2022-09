Uomini e Donne Over Sara lascia lo studio: la scelta di Davide

A Uomini e Donne Over, nella puntata di mercoledì 21 settembre, Sara e Davide hanno lasciato lo studio di Maria De Filippi.

Ha fatto molto discutere il triangolo amoroso venutosi a creare nello studio di Uomini e Donne Over. Sono piovute critiche in merito all’atteggiamento avuto da Davide nel corso dell’estate. Questi ha infatti portato avanti una relazione con Laura, continuando però al tempo stesso a sentire altre donne. Tra loro Catia e Sara Zilli. Tutto questo porta a un duro scontro.

Parole pesanti in studio, con Catia e Laura che si sono scagliate contro il cavaliere. Lui però sostiene d’aver iniziato a frequentare Sara solo dopo aver fatto chiarezza sul suo rapporto con Laura. La più tranquilla e risoluta è sembrata Sara, che ha spiegato d’aver iniziato la frequentazione da un paio di settimane. La sua quiete ha però fatto inasprire Tina Cipollari: “Credi di poter diventare la quinta moglie? Hai sempre quella tua aria eterea. Sarai scaricata anche peggio”. Dinanzi a tale confusione, Sara ha provato a spiegare le proprie ragioni, sottolineando d’essere pronta ad abbandonare lo studio, rigorosamente da sola.

Uomini e Donne Over Sara e Davide

Davide si dice onesto e vorrebbe continuare a conoscere Sara. Lei lo mette allora dinanzi a una scelta che lo spiazza: “Vorrei viverti fuori da qui. Con te o senza di te, vado via”. La dama del trono over stupisce tutti e si prepara a lasciare lo studio. Davide si è visto messo alle strette e ha parlato inizialmente di ricatto. Sembrava proprio fosse interessato a non sprecare le proprie carte, qualora le cose tra loro non funzionassero fuori. Restando in studio avrebbe infatti avuto altre opportunità.

Il discorso è stato però modificato in seguito, passando attraverso una gran dose di confusione. Gianni Sperti e Tina lo attaccano, ritenendo finto il suo interesse. Se fosse stato vero, dicono, avrebbe visto nell’uscita dallo studio una chance per vivere una relazione lontano dalle telecamere, vera e senza drama. Alla fine, però, lui accetta di uscire subito dopo di lei. Non sono mano nella mano ma si sono promessi di vedersi all’esterno, provando a ripartire da dove interrotti. Una scelta che sembra un po’ forzata per lui. Gianni non crede minimamente nelle sue buone intenzioni e lo rende chiaro fino alla fine. Quando Sara infatti esce e gli passa di fianco, lui le dice: “Scansati questo fosso”.

I fan non credono proprio che questa storia possa avere un seguito ma rispettano la scelta di Sara. Lei vuole una storia d’amore reale e non dipendente dalle telecamere e dai giochetti in studio. Vuole quello che c’è stato da un mese a questa parte. Soltanto il tempo potrà dire come si sarà comportato Davide. Se avrà tenuto o meno fede ai propri sentimenti professati. Maria ha dovuto faticare per fargli capire cosa stesse succedendo ma alla fine ci è riuscita. Per Gianni a breve sentiranno Sara chiamare in redazione per aggiornare sul drammatico esito del rapporto.