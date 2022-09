X Factor chi è Dargen D’Amico e perché è giudice

X Factor al via: scopriamo Dargen D’Amico, l’autore del tormentone “Dove si balla” e nuovo giudice del talent show di Sky

“Dove si balla..” se non avete mai sentito né intonato almeno una volta questa canzone negli ultimi mesi, beh, vuol dire che siete di ritorno da un soggiorno su Marte. E’ il successo – o, meglio dire tormentone – di Dargen D’Amico, Jacopo Matteo Luca D’Amico all’anagrafe, prossimo giudice di X Factor.

E’ un rapper, ma anche cantautore, e produttore discografico ed ha fondato, insieme a Francesco Gaudesi, l’etichetta discografica Giada Mesi. Classe 1980, allo scorso Festival di Sanremo ha presentato “Dove si balla” che ha chiuso al nono posto della classifica generale. Poco male, perché la canzone è diventata un vero e proprio brano di successo, tanto da ricevere in pochi mesi ben tre dischi di platino.

E dopo la grande soddisfazione dal punto di vista canoro, è arrivata anche una nuova avventura a certificare il momento d’oro del rapper. Sarà, infatti, giudice della nuova edizione di X Factor che prenderà il via stasera su Sky Uno e NOW (ma anche su Tv8, almeno per quanto riguarda la prima puntata).

Dargen D’Amico, l’artista eclettico con la musica al centro

Artista eclettico che vanta numerose collaborazioni con grandi artisti italiani, oltre ad essere un grande amico di Fedez, sembra proprio che Dargen D’Amico abbia conquistato tutti fin dai provini, già svolti per individuare coloro che saranno poi protagonisti sul palco della trasmissione.

“Il punto fondamentale è lavorare nella musica” ha detto Dargen D’Amico nelle dichiarazioni alla vigilia, per poi aggiungere “quale miglior occasione per dare il peggio di me?” con il suo tono ironico e scherzoso che lo contraddistingue.

“La musica e lavorare con gli artisti” ha spiegato il suo punto di vista in conferenza stampa il rapper milanese che ha quindi messo in chiaro quali siano le sue intenzioni. E d’altronde, da grande conoscitore di musica qual è, sembra quasi che tutti si aspettino quel quid in più da parte sua che possa regalare anche sorprese.