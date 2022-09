X Factor 2022 Linda canta Coraline Damiano reagisce

Linda Riverditi canta Coraline dei Maneskin a X Factor 2022, la fa sua ed emoziona pubblico e giudici. Si becca anche la risposta di Damiano.

Cosa volere di più, a soli 19 anni, di una standing ovation dinanzi a un grande pubblico nello studio di X Factor. Linda Riverditi ci è riuscita e si è portata a casa anche quattro sì da parte dei giudici. Apprezza molto Fedez ed è stata un’enorme emozione per lei ascoltarlo e sentirgli dire parole splendide sul suo conto. Lo ha fatto emozionare, dandogli i brividi. C’è del talento e difficilmente chi è dietro a quel bancone se lo lascerà sfuggire. È riuscita a far propria Coraline dei Maneskin, cosa tutt’altro che facile. Ci ha messo il suo vissuto dentro e, come ha detto Dargen D’Amico, ha sputato veleno.

Il video della sua esibizione ha rapidamente fatto il giro del web, superando quota 1 milione di visualizzazioni. Impossibile, o quasi, che la famosa band non lo avesse visto. È così arrivata anche la risposta di Damiano, che ha di fatto incoraggiato la giovane collega a perseguire i suoi sogni.

Linda cover Coraline: Damiano dei Maneskin risponde

Nel dietro le quinte la Michielin, insieme con la madre di Linda, non hanno trattenuto l’emozione. La donna ha pianto e insieme hanno apprezzato e adorato tanto l’esibizione quanto il commento entusiasta dei giudici, così come la standing ovation.

Rkomi le ha detto che è un bellissimo vulcano e che gli ha dato emozioni. Fedez, di cui Linda è fan, ha provato un’analisi più approfondita, spiegando come lei abbia mostrato la differenza tra l’incoscienza e la consapevolezza artistica. Prendere un brano dei Maneskin, oggi, facendolo proprio, indica non solo bravura ma anche maturità artistica. Queste parole le fanno scappare una lacrimuccia.

Entusiasti di lei anche Dargen D’Amico e Ambra Angiolini. Il primo le dice che le cover si fanno proprio così, facendosi passare addosso il materiale altrui, così da ottenere altro grazie al proprio vissuto. Le dà poi il benvenuto. L’ex di Non è la Rai le dice invece che la sua grande fortuna è data dal fatto di non avere paura di sentire: “Continua a farlo”.

Attraverso Twitter è giunta anche la risposta di Damiano dei Maneskin, che ha sentito la cover e ha apprezzato moltissimo il grande lavoro fatto da Linda. Si è esibita su un palco speciale per la band, che non poteva non reagire in qualche modo a questo omaggio: “Linda, tu forse non lo sai ma mi hai fatto un regalo gigante. Hai reso questo pezzo ancora più vero, grazie. Spero ti arrivi questo messaggio”. La canzone è stata ispirata dalla fidanzata del frontman, Giorgia Soleri, che a sua volta ha voluto esprimersi: “Grazie Lidna, brividi ovunque”.