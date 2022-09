Chi è Giovanni Ciacci: concorrente Grande Fratello VIP

Chi è Giovanni Ciacci uno dei volti nuovi di questa settima edizione del Grande Fratello Vip scelti da Alfonso Signorini per lo show

Dopo tanta attesa finalmente ci siamo: la settima edizione del Grande Fratello Vip ha rotto il ghiaccio con la prima puntata e possiamo finalmente fare la conoscenza del cast di questa stagione. Alfonso Signorini ha voluto mantenere segrete le sue scelte, lasciando la presentazione degli inquilini della casa per la puntata di apertura, ma nell’era di internet i segreti hanno vita breve e le molte anticipazioni girate avevano di fatto svelato il cast di questa edizione. Al suo interno figura anche Giovanni Ciacci, un grande personaggio del dietro le quinte della televisione, che per l’occasione passa al di là del sipario, per così dire, ed è pronto a vivere l’insolita avventura in prima persona.

Il nuovo concorrente del GF Vip 7 è infatti un acclamato stylist che ha preso parte ad alcune delle principali trasmissioni televisive col suo lavoro. Non è un volto completamente nuovo, soprattutto per il pubblico di Mediaset, visto che è apparso come opinionista diverse volte nei salotti di Barbara D’Urso, ma per il grande pubblico è un personaggio tutto da scoprire in questa edizione del Grande Fratello Vip.

Chi è Giovanni Ciacci

Stylist di fama mondiale, originario della Toscana, Giovanni Ciacci è uno dei giganti del suo settore. Ha preso parte a ben otto edizioni del Festival di Sanremo e negli ultimi anni ha iniziato anche a comparire in prima persona in televisione, partecipando a Ballando con le stelle e, come detto, a molti programmi di Barbara D’Urso. È classe 1971, il suo primo contatto col mondo della televisione lo si deve alla showgirl Valeria Marini, che lo ha voluto al suo fianco come esperto di immagine per la trasmissione Saluti e baci. Da quel momento Ciacci ha iniziato a lavorare con molte star come Antonella Clerici e Caterina Balivo e ha collaborato con alcuni dei più grandi fotografi del mondo come Helmut Newton e Giorgio Albertazzi.

Da esperto di moda e di comunicazione ha iniziato quindi a farsi strada in televisione, conducendo Vite da copertina su Tv8 e arricchendo il suo bagaglio con le esperienze sopracitate. Ora la nuova avventura dello stylist è al Grande Fratello 7, ma la curiosità riguarda un’esperienza che non ha potuto fare, ovvero quella all’Isola dei famosi 2021, dove Ciacci doveva partecipare, ma non ha più potuto farlo. Il GF Vip rappresenta dunque anche una rivincita per l’esperto di immagine, che finalmente corona il sogno di prendere parte a un reality show.

Per ciò che riguarda la sfera privata, Giovanni Ciacci è dichiaratamente omosessuale e non ha mai avuto moglie o figli. Ha avuto una storia con l’agente immobiliare e influencer Damiano Allotta, ma nel 2019 la loro liaison è terminata. Ad oggi, il nuovo concorrente del Grande Fratello Vip pare essere single, anche se qualche volta viene paparazzato in dolce compagnia, ma non è mai uscito allo scoperto annunciando una nuova storia.