Chi è Sofia Giaele De Donà: concorrente del Grande Fratello VIP

Il Grande Fratello VIP 2022 strizza l’occhio al mondo dei social, come dimostra la partecipazione dell’influencer Sofia Giaele De Donà: chi è.

Modella, imprenditrice e influencer alla giovane età di 23 anni, ecco chi è Sofia Giaele De Donà. Vive e lavora a Milano, dove produce i suoi abiti e lavora come stilista. Si è guadagnata una certa notorietà prendendo parte al programma Ti spedisco in convento. Nata il 13 ottobre 1998 a Conegliano Veneto, si è trasferita nel capoluogo lombardo da giovanissima, così da poter frequentare la Fashion Business presso l’Accademia del Lusso. A soli 15 anni ha iniziato a sfilare. In questa fase apre un blog di moda, trasformandosi in una fashion blogger. Questo l’ha avvicinata sempre più a questo mondo. Una volta completati gli studi, prende parte al reality ti spedisco in convento, ottenendo la visibilità necessaria per poter aprire la propria casa di moda, trasformandosi in una vera e propria imprenditrice. Alfonso Signorini l’ha accettata nel cast del Grande Fratello VIP, dove proverà a dire la sua e resistere abbastanza per accumulare abbastanza fama per fare il passo successivo.

Il mondo della moda rappresenta tutto per lei. Lavora nell’ambito delle sfilate da quando aveva solo 15 anni. In questa fase si è trasferita a Milano, mettendosi alla prova anche come fashion blogger. Grazie al programma Ti spedisco in convento riesce a ottenere abbastanza denaro per fare il grande salto. Fonda il proprio brand, divenendo ufficialmente una stilista e produttrice. La sua casa di moda muove i primi passi nel 2021 e porta le iniziali del suo nome, sgdd brand.

La giovane non perde affatto tempo e così dalla prima fondazione ha addirittura aperto un secondo brand, impegnato unicamente nella realizzazione di vestiti per donne musulmane. Ha realizzato una collezione di Hijab caratterizzati da una facile indossabilità. Guardando alla sua vita privata, sappiamo con certezza che è attualmente fidanzata. Non abbiamo informazioni sul suo nome ma è noto che siano l’uno al fianco dell’altra da quasi quattro anni. Il giovane è americano e appare spesso sui suoi social network.