Il Grande Fratello VIP 2022 propone come sempre un cast molto variegato tra passato e presente, come dimostra la presenza di Wilma Goich.

Per ricordare il debutto da cantante di Wilma Goich occorre tornare indietro nel tempo fino al Festival di Sanremo del 1965. Un volto molto noto della televisione italiana, fino a svariati anni fa, che ora prova a rimettersi in gioco nella casa più spiata d’Italia. È nata il 16 ottobre 1945 a Cairo Montenotte, in provincia di Savona. I suoi genitori sono emigrati da Zara, al tempo Regno d’Italia ma ora parte della Croazia. Molto intonata fin da bambina e predisposta per la musica.

Una passione che la spinge nel 1965 a prendere parte al Festival di Sanremo, ottenendo un enorme successo con la canzone Le colline sono in fiore. Una hit che ha accompagnato tutta la sua carriera. L’anno dopo viene accolta con trionfo al Festival della Canzone Napoletana, dove interpreta Pe’ strade ‘e Napule. È tornata in seguito all’Ariston, con In un fiore, Per vedere quanto grande è il mondo, Gli occhi miei e Baci baci baci. Nel corso degli anni ’70 si esibisce con quello che allora era suo marito, Edoardo Vianello, creando il duo I Vianella. Ottengono un certo successo con brani come Semo gente de borgata, Fijo mio e Volo di rondine. La loro collaborazione si spezza insieme al loro matrimonio.

Nel 1990 affianca Mike Bongiorno nella conduzione dello show televisivo Tris. Quattro anni dopo torna a Sanremo con il gruppo Squadra Italia. Guardando alla sua vita privata, è stata fidanzata con l’attore e comico Teo Teocoli. Una storia molto breve, che nasce due anni prima di conoscere Vianello. I due sono sposati fino al 1981, anno del divorzio. Nel 1970 lei dà alla luce Susanna, che però muore prematuramente nel 2020 all’età di 49 anni a causa di un tumore scoperto appena un mese prima.