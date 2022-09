Ginevra Lamborghini ed Elettra Lamborghini: arriva la diffida

Cos’è successo tra Ginevra Lamborghini ed Elettra Lamborghini? Le due sorelle non hanno un rapporto ed ecco la verità.

Una delle vicende più spinose del Grande Fratello VIP è il rapporto assente tra Ginevra Lamborghini ed Elettra Lamborghini. Le due sorelle non si parlano e una motivazione vera e propria non sembra esserci. Nel corso dei pochi giorni trascorsi nella casa di Cinecittà la giovane concorrente ha avuto modo di parlare di tutto ciò. Impossibile non proseguire il discorso durante la puntata.

Attraverso i suoi avvocati, Elettra Lamborghini ha fatto arrivare una diffida al Grande Fratello. Il riferimento è tanto al programma in sé quanto alla sorella Ginevra Lamborghini. Una mossa preventiva, nonostante dall’inizio del reality show non sia stato detto nulla di offensivo o negativo sul conto della showgirl e cantante.

Ginevra ha solo parlato del loro rapporto mancato, interrotto di colpo e oggi del tutto assente: “Ho tentato molte volte un avvicinamento ma non mi è stato concesso. Sono ferma a novembre 2019. Tutti mi dicono che il tempo passa e aggiusta le cose. Io invece penso al tempo sprecato. Non posso credere al fatto che noi due non ci conosciamo. Il motivo? Non lo so e credo non lo sappia neanche lei. Occorre scavare nel nostro passato, nel rapporto che avevamo da piccole anche a causa di mio padre. Non ho rancore verso di lei e credo anche sia una bella persona”.

Queste le sue parole nel corso dei primi giorni. Durante la diretta, poi, Alfonso Signorini ha provato a farla aprire in merito. La giovane ha quindi dato la sua visione dei fatti, indicando una presunta motivazione che però non conosce davvero: “Non sto dando la colpa ai miei genitori. Ne ho parlato con loro e fanno fatica a inquadrare questo rapporto. Per loro è più facile andare avanti per la mia strada. Magari un giorno sarà lei a venirmi incontro. Una motivazione minima si può anche trovarla ma è solo la punta dell’iceberg. Forse aveva paura d’essere prevaricata e oscurata da me. Anche se deve mandarmi a quel paese, me lo dicesse. La mia porta per lei rimane sempre aperta e le chiedo scusa se sono stata indelicata. Ero accecata dalla rabbia. Sentirmi esclusa mi ha portato, a volte, a comportami male nei suoi confronti”.