Al GF Vip partecipa anche Ginevra Lamborghini, sorella di Elettra: le parole della concorrente nei confronti della sorella

Ginevra Lamborghini, classe 1992 e bolognese è la sorella di Elettra Miura Lamborghini ma, anche e sopattutto, una nuova protagonista del Grande Fratello Vip, edizione numero 7, iniziata proprio lunedì scorso. In conduzione Alfonso Signorini, Orietta Berti e Sonia Bruganelli le due opinioniste pronte a dare giudizi senza scrupoli.

Una famiglia importante, lavora sia come cantante – proprio come la sorella Elettra – che nel settore della comunicazione; oltre ad Elettra, ha anche altre due sorelle, Lucrezia e Flaminia oltre ad un fratello, Ferruccio. Molto popolare su Instagram, anche se non ai livelli della sorella, è recente il suo sbarco nel mondo della musica; Scorzese, il suo primo singolo è stato infatti pubblicato nel 2020, mentre due anni più tardi, nel 2022, ha pubblicato il suo secondo. Lunedì scorso, dicevamo, è entrata nella casa del Grande Fratello Vip, varcando la porta rossa dopo i tanti rumors che la volevano concorrente del popolare reality show già lo scorso anno.

Ginevra ed Elettra Lamborghini

E proprio nella casa più spiata d’Italia, Ginevra Lamborghini è già la protagonista principale, dopo appena pochi giorni. La ragazza si sta confidando con i suoi coinquilini sui rapporti con la sua famiglia e soprattutto quelli con Elettra, con cui sembra siano davvero ai minimi termini.

“Quando la vedo in tv mi fa strano, quanto è alta non saprei dirlo, non la ricordo più” le sue affermazioni pesantissime. “E’ come quando per tanto tempo non vedi una persona, cominci a dimenticarti di lei” ha poi aggiunto, a voler rincarare la dose e confermare quanto sfilacciato sia il suo rapporto. Ed un aneddoto relativo al Natale, ha quasi fatto calare il gelo.

La Lamborghini ha spiegato come in famiglia nulla più si faccia in comune, ma tutto separato, a partire dal Natale fino ai compleanni, addirittura svelando come lei è stata spesso la grande esclusa dalle situazioni di famiglia. “Terrificante è stato lo scorso Natale – ha raccontato – alle 19 della vigilia mia madre mi chiese di andare via perché a cena non ero gradita“.

Il racconto è poi proseguito con la Lamborghini che ha lasciato la casa per poi raggiungerla successivamente, dopo circa mezz’ora, trovando i suoi familiari già a tavola. “E’ stato bruttissimo” la sua ammissione, “nessuno ha avuto il contatto con me, è stato bruttissimo“.

Peraltro il gossip sulla famiglia Lamborghini e su Ginevra impazza e coinvolge davver ogni tipo di aspetto. Vi sono voci che addirittura sostengono come la ragazza sia stata adottata. Lei, intanto, ad Alberto De Pisis ed Elenoire Ferruzzi ha spiegato di essere pronta a recuperare il rapporto, indicando anche la causa di questa situazione.

Secondo Ginevra una causa potrebbe essere relativa al padre Tonino che la considerava una principessa, in confronto di Elettra, indicata spesso come maschiaccio. “E’ normale che nei miei confronti sia cresciuta con una competizione“.