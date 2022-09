Aurora Ramazzotti incinta: chi è il fidanzato presto papà

Aurora Ramazzotti è incinta. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha annunciato la gravidanza con un video ironico.

Sono anni che si parla di Aurora Ramazzotti incinta. Lei ha così voluto raccogliere alcuni dei titoli che le sono stati dedicati nel corso del tempo, per poi annunciare da sé la splendida notizia. Aspetta un bambino e stavolta è tutto vero. Il video è rapidamente diventato virale e nella clip si vede anche il suo amato fidanzato Goffredo Cerza, che presto diventerà papà.

Tutte le attenzioni sono ovviamente su di lei, personaggio pubblico tanto amato quanto detestato sui social, ma proviamo a gettare un po’ di luce su di lui, del quale in molti sanno decisamente poco. Nel video lo vediamo apparire alla fine, in tempo per la grande notizia. Porta un vassoio con del cibo per la sua Aurora ma il panino è troppo minimal per lei. Inizia a lamentarsi e parla di voglie e così lui le chiede: “Ma non sarai incinta?”. Ovvio che lo sono, risponde lei, che mostra poi tutta la crew che sta registrando e, ironicamente, gli dice: “Guarda che tette enormi. Goditele amore”.

Aurora Ramazzotti fidanzato: chi è Goffredo Cerza

Tutti gli articoli di giornale titolano Aurora Ramazzotti è incinta ma chi è il futuro padre? La coppia è felice e innamorata e convive da due anni. Il pubblico però non conosce quasi nulla del suo fidanzato Goffredo Cerza. Proviamo a rimediare.

È nato a Roma nel 1996, ha dunque 26 anni ed è figlio della manager e direttrice generale del poliambulatorio specialistico LabAurelia e del primario della Divisione Ortopedia e Traumatologia dell’ospedale dei Castelli. I nomi dei suoceri di Aurora Ramazzotti sono Romana Malato e Fabio Cerza. Goffredo è diventato zio da non molto tempo. Sua sorella Carolina, biologa di professione, è di recente diventata mamma.

È felice al fianco della sua Aurora e con lei si ritrova a vivere le sfide di tutti i giorni, il che comprende anche le lotte online. La giovane è infatti condannata a subire gli attacchi mediatici di chi la considera una raccomandata. Il peso del cognome che porta è a dir poco gravoso e, con una certa regolarità, scoppia un nuovo caso che è costretta a fronteggiare.

Sono una coppia da ormai cinque anni e da due hanno deciso di convivere. Hanno vissuto il periodo della quarantena a stretto contatto, il che potrebbe aver accelerato un po’ le dinamiche, unendoli ancora di più. In tanti hanno deciso di lasciarsi dopo il periodo di unione forzata h24, con quasi totale impossibilità di uscire. Loro invece, superato il peggio (pare) fronte Covid, hanno deciso di fare un figlio.

In casa però non sono soli. All’arrivo del bebè saranno infatti in quattro. Non occorre dimenticarsi di Saba Miao, gatta con un profilo Instagram che vanta 30mila follower. Si tratta di un persiano tabby che i due adorano.

Torniamo però a parlare di Goffredo Cerza, condannato sui social a essere etichettato come “il fidanzato di Aurora Ramazzotti”, così come lei per anni è stata solo la “figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker”. Si è diplomato nel 2014 presso la Marymount International School. In seguito ha studiato Ingegneria elettrica a Londra. I due si sono conosciuto proprio lì. Un amore nato all’estero, dunque, in una fase in cui entrambi stavano cercando la propria strada. Tra il 2019 e il 2020 ha inoltre frequentato a Cambridge un master in International business presso la Hult International business school.

Ha lavorato presso LabAurelia e poi ha completato uno stage da Trussardi. Attualmente lavora come global content marketing manager alla Bremo SpA, specializzata in progetto innovativi per l’automotive. Appassionato di sci, auto e immersioni, pratica differenti sport ed è iscritto alla Spartan race.