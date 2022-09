La seconda puntata del Grande Fratello VIP si è conclusa con le prime nomination di questa edizione. Ecco i concorrenti a rischio eliminazione.

Qualcosa di diverso è stato pensato per le prime nomination dell’edizione 2022 del Grande Fratello VIP. Per prima cosa i nuovi concorrenti non hanno dovuto prendervi parte. Nello specifico parliamo degli otto nuovi personaggi entrati nella casa di Cinecittà giovedì 22 settembre. Spazio agli altri 15, dunque, che hanno espresso le proprie preferenze in maniera insolita.

Le donne hanno potuto nominare unicamente le altre donne del reality. Lo stesso hanno fatto gli uomini, ovviamente. Non solo, mentre i maschi hanno potuto rivelare i concorrenti da mettere a rischio eliminazione in segreti, le femmine sono state costrette a lavare i panni sporchi in pubblico. Trattandosi delle prime nomination, però, le motivazioni sono state un po’ scarne, per la maggior parte di loro. C’è invece già chi ha sviluppato un certo astio. Basti pensare ad Antonella Fiordelisi, che ha dato il via alla propria campagna contro Pamela Prati, scontrandosi però con il pubblico da casa, che pare remarle contro.

Grande Fratello VIP nomination 22 settembre

Antonella Fiordelisi non se lo fa ripetere due volte e nomina Pamela Prati. L’odio è palese e durante la puntata l’ex schermitrice è esplosa in più occasioni contro la showgirl. Non sopporta il suo comportarsi da diva e il separarsi dal resto del gruppo. Ritiene stia attuando una strategia, evitando così anche quelle mansioni che tutti sono chiamati a svolgere. Non ha apprezzato, inoltre, il fatto che si sia tirata indietro da un gioco di obbligo o verità, forse per paura di domande su Mark Caltagirone, sostiene la giovane. In puntata poi, per guardare un video su di lei si è seduta proprio dinanzi ad Antonella, bloccandola totalmente. Accuse alle quali la Prati ha risposto seccamente, ottenendo l’applausi di tutti in studio, con una battuta: “Non è colpa mia se sei invisibile”.

Inutile dire che la nomination è stata reciproca. Un voto a testa. Ne ha invece ricevuti due Patrizia Rossetti. Hanno deciso di fare il suo nome sia Elenoire Ferruzzi che Sara Manfuso. Le motivazioni sono un po’ confuse in questa fase, come detto. Alla fine le due hanno spiegato come si tratti di quella che ha fatto più fatica a integrarsi (forse alla pari di Pamela Prati). Ha le sue abitudini e non è semplice passare dal vivere da sola a convivere con tante persone. Ciò non vuol dire che voglia andare via, ha precisato la Rossetti, che ha reagito male: “Giudicate solo l’apparenza”. Ginevra Lamborghini ha invece nominato Cristina Quaranta. Chi rischia l’eliminazione dal Grande Fratello VIP? Si tratta di Antonella Fiordelisi, che in puntata ha lasciato intravedere un po’ di strategia nel suo prendere di mira in maniera teatrale Pamela Prati. Contro di lei Nikita Pelizon, Cristina Quaranta e Patrizia Rossetti. Ben quattro voti. La ragazza non prende bene la cosa e inizia a piangere.

Iniziano così le nomination degli uomini, segrete. Parte Antonino Spinalbese che fa il nome del giovane TikToker George Ciupilan. Il ragazzo invece nomina Alberto De Pisis. Questi si becca subito tre voti contro, con l’aggiunta di Charlie Gnocchi e Attilio Romita. Amaurys Perez nomina Luca Salatino, che a sua volta dà il secondo voto a Ciupilan. Il più nominato è però De Pisis, che fa il nome di Attilio Romano.

Alla fine della puntata Alfonso Signorini svela i risultati ai concorrenti. I più votati sono Antonella Fiordelisi e Alberto De Pisis. È però troppo preso per finire in nomination. Per loro nessun rischio televoto. Dovranno però passare qualche giorno nella Casa delle Bambole.