Samuel Peron fidanzata: chi è Tania Bambaci

Samuel Peron e Tania Bambaci sono fidanzati da molti anni. Una coppia felice che sembrava a un passo dal matrimonio, ma poi è giunta la cicogna.

Chi è Tania Bambaci? Conosciamo meglio la fidanzata di Samuel Peron, ballerino dall’enorme fama che il grande pubblico ha conosciuto grazie al programma Ballando con le stelle, dove ha ricoperto il ruolo di insegnante dal 2005 al 2021. Una carriera colma di soddisfazioni, che lo ha visto ricoprire anche il ruolo di inviato Rai. È inoltre il direttore e fondatore della Samuel Peron Academy, in provincia di Messina, in Sicilia.

Nel 2020 lo splendido annuncio, che ha entusiasmato i fan. Samuel Peron e Tania Bambaci si sposano. La notizia ha fatto il giro del web. Una decisione splendida, soprattutto in un periodo delicato come quello della pandemia. Tutto programmato con la sua dolce metà per giugno. Il sogno era quello di sposarsi d’estate, in Sicilia. Tutto rinviato a data da destinarsi, però, dal momento che lei è rimasta incinta. Sui social lo chiamano “cocomerino”, date le dimensioni della pancia di lei. I fan non vedono l’ora di scoprirne il sesso e festeggiare insieme a loro.

Chi è Tania Bambaci

Nata l’11 agosto 1990 a Barcellona Pozzo di Gotto, Tania Bambaci è un’attrice e modella italiana. Vanta un passato nei concorsi di bellezza. Ha preso parte a Miss Italia 2010, indossando la fascia di Miss Sicilia. In precedenza aveva vinto il concorso Una Ragazza per il Cinema due anni prima. Ha poi rappresentato l’Italia a Miss Mondo 2011. Lo stesso anno in cui ha iniziato a recitare.

Svariate le fiction cui ha preso parte, da Squadra Antimafia a Maltese Il romanzo del Commissario e Il cacciatore.

Dopo sette anni insieme, si sono presi una pausa in una fase di crisi, per poi ritrovarsi più innamorati di prima: “Quest’estate c’è stata un po’ di burrasca. Lui ha lavorato molto e io l’ho sentito molto distante, ma non fisicamente. Poi abbiamo risolto”. Della delicata fase aveva parlato anche il ballerino, spiegando come dopo sette anni di convivenza e grande amore si fossero allontanati. I litigi erano divenuti sempre più frequenti, soprattutto perché il lavoro sembrava aver tracciato un netto solco tra loro due: “Stavamo per lasciarci ma il desiderio di restare insieme è stato più forte, così ci siamo ritrovati. È servito del tempo, perché la crisi era profonda, ma ci siamo riusciti e ora ci amiamo più di prima”.

A coronare la loro splendida storia d’amore, infine, l’annuncio della gravidanza. La notizia è stata data a fan e stampa il 20 giugno 2022. Uno scatto molto dolce, con lui in ginocchio che bacia la pancia già prominente di lei. La coppia non vede l’ora di accogliere il primogenito, allargando la famiglia a quattro componenti. I due infatti non sono soli tra le mura domestiche. A far loro compagnia c’è infatti Betty, la simpatica cagnolina che trova spesso spazio sui loro social, cui la coppia è particolarmente affezionata.