Samuel Peron e Tania Bambaci, figlio in arrivo: svelato nome e sesso

Samuel Peron si racconta a Oggi è un altro giorno assieme alla fidanzata Tania Bambaci: la coppia rivela il nome del figlio in attesa e la data di nascita.

Sono stati Samuel Peron e Tania Bambaci i primi ospiti della puntata di Oggi è un altro giorno di venerdì 23 settembre. Lui è un famosissimo ballerino, lei un’attrice e modella che ha lavorato in fiction come Squadra Antimafia, Maltese Il romanzo del commissario e Il cacciatore. I due si sono conosciuti grazie al programma Ballando con le stelle, nel quale Samuel è stato a lungo insegnante.

La coppia ha vissuto anche dei momenti di difficoltà, con la crisi del 2019 dopo sette anni assieme, ma sono stati in grado di superarla: nel 2020 hanno annunciato il loro matrimonio, che però non si è ancora celebrato, dato che nel frattempo Tania è rimasta incinta, notizia data ai fan lo scorso giugno.

Samuel Peron e Tania Bambaci: ecco come si chiamerà il bambino

Grande rivelazione sul divano di Oggi è un altro giorno: Samuel Peron e Tania Bambaci hanno svelato la data di nascita del loro primo figlio e addirittura il suo nome! “A breve, brevissimo. Dal 30 settembre ogni giorno potrebbe essere quello buono” ha detto l’attrice e modella siciliana.

Incalzati dalla conduttrice Serena Bortone, i due componenti della coppia hanno anche svelato il sesso e il nome del nascituro: sarà un maschio, “un piccolo peroncino” commenta Tania Bambaci, e subito arriva la battuta del compagno “Un piccolo peperoncino!”. Il bambino si chiamerà Leonardo, “Come il mitico Leonardo da Vinci” ha spiegato Samuel Peron, di certo senza porre pressioni eccessive sul figlio non ancora nato.

La coppia ha raccontato anche com’è nata la loro relazione. “Lui è stato il primo a innamorarsi” ha detto Tania, prima che il compagno raccontasse come si sono conosciuti davvero: “Ero a un corso di recitazione, qui a Roma, e lei come al solito è arrivata in ritardo. Io l’ho vista e ho subito pensato ‘Ah!’, e ho deciso che dovevo conoscerla meglio. Da lì, ogni giorno per sei mesi l’ho tampinata per chiederle di uscire per un caffè, e alla fine lei ha accettato”.

Così tanto tempo, Tania? “Ho dovuto prima studiarlo. Mi ha convinto che potevo fidarmi di lui: io venivo da una storia precedente che era stata disastrosa… Poi lui, facendo il ballerino, aveva un approccio molto fisico alle dnne, ho dovuto imparare a capire come funzionava e qual era il limite: io ancora oggi sono quella più gelosa della coppia!”

C’è stato anche spazio per aneddoto toccante: la madre di Samuel Peron è infatti scomparsa lo scorso gennaio, ma il ballerino ha rivelato che la donna ha fatto in tempo a sapere che Tania era incinta. “Ha toccato il pancino, e se n’è andata sapendo che sarebbe diventata nonna”.