Witness Il testimone come finisce il film con Harrison Ford

Witness Il testimone è un film thriller del 1985 con Harrison Ford, vincitore di due premi Oscar. È stata l’unica candidatura per il celebre attore.

La trama di Witness Il testimone ruota intorno a un omicidio avvenuto nei bagni pubblici della stagione dei treni di Philadelphia. Un efferato assassinio di cui è stato testimone un innocente bambino. Questi appartiene alla comunità Amish e il suo nome è Samuel Lapp.

La sua vita è in grave pericolo, considerando come ora gli assassini gli stiano dando la caccia per farlo fuori. Viene rapidamente inserito nel programma di protezione testimoni, insieme con sua madre. Si scopre però che il delitto è stato compiuto da alcuni agenti di polizia, il che complica enormemente la situazione.

Viene infatti svelata la loro posizione, il che costringe i due alla fuga. Ad affiancarli vi è John Book, detective incaricato di proteggerli. Dopo essere sopravvissuto al primo confronto con un sicario, Book trova riparo con Samuel e sua madre proprio presso una comunità Amish. Dovrà qui fronteggiare i suoi ex superiori, a caccia di vendetta, difendendo quella che è ora la sua nuova famiglia.

Witness Il testimone come finisce

Book si riprende lentamente dallo scontro avvenuto con uno dei sicari. In questa fase viene accolto dalla comunità Amish. Si unisce a loro e ne scopre la cultura. Si fa spazio dentro di lui un sentimento di protezione. Vuole difenderli a ogni costo dal pericolo che sta per incombere su questo luogo.

Prova inoltre dei sentimenti per Rachel. Entrambi però provano a frenarsi. Non è di certo la situazione ideale e poi c’è da tutelare il bene di Samuel. La loro attrazione è però innegabile. Schaeffer sta dando la caccia al detective, contattando le autorità nelle aree Amish. Queste però non hanno alcun mezzo di comunicazione moderno e pochissimi contatti col mondo esterno. La ricerca è dunque infruttuosa.

Non trascorre poi molto tempo prima che Book vada in città, però. Lo fa con Eli per poter usare un telefono a gettoni, grazie al quale chiama il dipartimento. Scopre così che Carter è stato ucciso. Mentre è in città, un gruppo del posto prende di mira gli Amish. Questi hanno una ben radicata tradizione di non violenza.

Nessuno di loro risponde e anche per questo gli altri se ne approfittano. Non sanno però che ora c’è Book dalla loro parte. Questi si vendica e viene meno alle usanze della gente che lo ha accolto. Qualcosa che non passa inosservato tanto tra gli Amish che tra gli agenti del posto. La rissa viene denunciata e presto o tardi questo episodio giungo alle orecchie di Schaeffer.

Il giorno dopo l’uomo, insieme con McFee e un altro poliziotto corrotto, Ferguson, arrivano alla fattoria Lapp. Prendono Rachel ed Eli in ostaggio. Book entra in azione e riesce a fregare Ferguson, attirandolo in trappola e soffocandolo. Prende poi la sua arma e uccide McFee.

L’ultimo della lista da far fuori è Schaeffer, che tiene Rachel ed Eli sotto il tiro della pistola. Eli però fa segno a Samuel di suonare la campana della fattoria. Questo attira Book, che è pronto all’ultimo faccia a faccia. Ciò potrebbe però far uccidere Rachel. La donna è ancora sotto tiro.

La rumorosa campana ha attirato tutti i vicini. Vi sono fin troppi testimoni e Schaeffer deve arrendersi. Book rinuncia alla violenza e lo arresta. In seguito dice addio a Samuel ed Eli gli augura il meglio nel mondo esterno.